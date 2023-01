CDMX, México.-Dianelys Hernández fue golpeada por su exesposo en el rostro, la espalda, la cabeza, los senos, el abdomen. Él es un hombre fornido de más de 1.80 metros de estatura y ella apenas mide 1:56 metros, por lo que Dianelys apenas pudo morderlo y arañarlo para defenderse; mientras él la golepaba.

Todo ocurrió dentro de la casa de ella; la cual él invadió pese a que ella interpuso una orden de alejamiento. Su expareja se detuvo sólo cuando los vecinos, antes los gritos de la cubana, se lo quitaron de arriba.

Hernández lo denunció ante la policía y la única consecuencia para él fue una multa de 30 pesos.

Este episodio fue denunciado por la víctima en redes sociales junto a fotos de su rostro visiblemente maltratado y la documentación del caso.

Según denunció la joven madre en la página de Facebook que administra, tras 14 días de haber puesto la denuncia, medicina legal dictaminó que las heridas no eran graves y no requerían tratamiento médico. Pese a que tiene como secuela de la golpiza pequeños bultos en sus senos, que aún no han podido analizar en un ultrasonido.

Medicina legal, donde no la revisaron y se limitaron a preguntarle sus datos generales, dictaminó que las lesiones provocadas por ella a su agresor en defensa propia (una mordida y dos arañazos de seis milímetros), estaban a la par en cuanto a gravedad, que las hechas por él.

“Valoraron todo sin tener en cuenta que yo aún sigo en tratamiento médico, sin tener ni siquiera el ultrasonido ni la mamografía que no se me puede hacer hasta que baje la inflamación de los senos, sin tener tampoco en cuenta que dentro de las 72 horas del suceso jamás se me mandó a hacer una placa por los golpes aún visibles en mi cabeza . Aún después de 15 días del hecho estos aún siguen palpables al tacto y visibles los lunares de sangre que se me formaron en la cabeza”, escribió Hernández.

El agresor fue su expareja Félix Armando Garoz Noguera , quien trabaja para el Grupo Empresarial Constructor del MININT. Ambos se divorciaron en 2021 por rebeldía. Él se negó a firmar los documentos y tienen una pésima relación, pese a las dos hijas en común, contó ella en sus redes.

Hernández, quien trabaja como auditora principal financiera y además tiene una página con recetas culinarias para enfrentar la pobreza, manifestó que siente una total vergüenza de las escasas o nulas leyes que supuestamente deberían proteger a las mujeres. Además, relacionó la impunidad, disfrutada por su expareja, con su trabajo para el Ministerio del Interior.

“Si [los agresores] trabajan para el MININT y en dependencia de las relaciones que usted posea, usted no se preocupe, que los papeles de la víctima pueden hasta desaparecer, e inclusive la van a atormentar con tanto papeleo y burocracia (…) porque casi nadie está para gastar en 72 horas más de 10,400 pesos cubanos en el pago de un abogado porque jamás va a contar con uno de oficio, este se lo van a negar desde un principio (como fue mi caso)”, condenó.

Al respecto el centro de asesoría legal Cubalex refirió que no pueden denegarte un abogado de oficio si lo necesitas. “La Constitución establece el carácter obligatorio de garantizar un abogado desde el inicio del proceso penal”, escribieron en su página de facebook.

Hernández , quien pidió a las mujeres que no callaran si eran violentadas, dijo que la conclusión que saca de su experiencia es que cualquier abusador en Cuba, puede golpear a una mujer que no importa. “Siempre y cuando no la mande de terapia para un hospital o le ocasione un coma, usted puede seguir abusando de ella. Todo queda en simple papeleo porque ni se toman la molestia de verificar nada”.

Pese a los continuos reclamos de sectores feministas y aliados, Cuba sigue sin una ley integral de género.

Un estudio independiente presentado recientemente reveló que, de 435 mujeres encuestadas en ocho provincias de Cuba, el 77,3% ha sufrido violencia doméstica o familiar al interior de sus casas o en domicilios de allegados.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.