Ciudad de México, México.-Durante tres horas, el fotógrafo brasileño Fernando Braga, disparó su cámara para intentar captar los rayos que desde el cielo rodeaban al Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. El resultado final fueron 500 fotos, pero una de ellas fue especial.

La imagen del momento registra el justo instante en que un rayo impactó durante la noche en un pararrayos ubicado en la parte más alta del monumento de hormigón y todo se ilumina a su alrededor

“No rendirse nunca. Muchos, muchos intentos fallidos de atrapar el rayo que cae sobre el Cristo. Pasaron muchas lluvias y días. Lo pillé unas cuantas veces cerca, pero nunca a Cristo. ¡Y en el Cristo que me encanta fotografiar! Ya tengo una foto muy especial para mí que era la Luna Bendita. ¡Ahora es el Rayo Divino!”, dijo en su cuenta de Instagram.

Braga detalló que la fotografía fue tomada a las 18:55 de este 10 de febrero usando una Nikon D800 con un lente 70-200. Este fotógrafo se caracteriza por captar fotografías de este atractivo turístico.

Sin embargo, para el autor de la pieza, la fotografía es solo un pasatiempo. “Empecé cuando nacieron mis hijas hace diez años. Compré una máquina para tomarles fotos. Hoy ya no quieren ni ser fotografiadas. No me considero fotógrafo, creo que para eso hace falta vena artística y creatividad, que no es lo mío”, reveló ante CNN.

La estatua, que se encuentra en la cima del Cerro del Corcovado a 700 metros sobre el nivel del mar, tiene una altura de 30 metros. Este monumento fue inaugurado el 12 de octubre de 1931 después de aproximadamente cinco años de construcción. Es la cuarta estatua de Jesús de Nazaret más grande del mundo.

El Cristo es una visita obligada para quienes pisen Río. No solo solo por la imponente vista que desde allí se observa; sino también porque es considerado una de las siete maravillas del mundo contemporáneo.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.