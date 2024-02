MÉRIDA, México -. El popular actor cubano Ulises Toirac reveló que padece una enfermedad degenerativa en los ojos que podría dejarle sin visión.

“Desde hace tiempo me siento la vista muy jodida, progresivamente. Si me has visto en una directa, te darás cuenta que a veces tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano. Ha sido progresivo y uno no lo atribuye a nada en específico, puede haber sido debido a cansancio de la vista, espejuelos empañados, etc.”, relató este viernes en un post de Facebook.

El humorista contó que, debido a estas molestias fue a medirse la vista, donde la optometrista le advirtió que podía tener cataratas.

“Voy a consulta. Aparatos cósmicos (y ‘cómicos’). La cosa se pone más seria: ‘Aparte de la catarata en ambos ojos, tienes una degeneración macular, la mácula es un órgano al final del ojo, en lo más profundo, es un proceso degenerativo que termina por dejarte sin visión. Operaremos la miopía y la catarata y luego veremos ese fenómeno’”, continúa su relato.

Toirac dijo que se sintió en principio devastado al conocer el diagnóstico, pero que luego se ha repuesto con la convicción de “echar palante”.

“Ha sido duro reponerse. Obvio No hay de otra; con o sin, hay que reinventarse y echar palante. Por mucho que mi profesión requiera los dos ojos por muchas razones, no hay opción. Hay que seguir palante”, dijo.

“Una buena amiga me dijo protectoramente ‘nadie tiene porqué saber lo que te pasa’ y en otro universo eso sería posible, en el mío es discutible: miles de personas miran mi vida. Y miles reciben palos diariamente. Yo no soy una estatua, soy un tipo, una persona como todos. Una persona a la que todos pueden ver que igual recibe los palos y se levanta y sigue, pase lo que pase”, concluyó el actor, quien confesó que le había costado hacer público su padecimiento.

Toirac se ha convertido en los últimos años en una de las figuras críticas más visibles dentro del mundo artístico en la Isla, utilizando su plataforma en redes sociales para reaccionar a la situación del país y denunciar decisiones gubernamentales.