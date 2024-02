SAN LUIS POTOSÍ, México.- Un juez que presidió un juicio civil por fraude empresarial contra Donald Trump ordenó este viernes al expresidente, a sus hijos, a sus socios comerciales y a su empresa pagar 355 millones de dólares en daños y perjuicios.

Arthur Engoron condenó al expresidente y a la Organización Trump a pagar esa suma y prohibió a Trump “ejercer como funcionario o director de cualquier sociedad neoyorquina u otra entidad jurídica en Nueva York durante un período de tres años”, incluida su empresa homónima.

De acuerdo con The New York Times, la sentencia también prohíbe a Trump y a su empresa solicitar préstamos bancarios durante tres años.

La decisión puede suponer un duro golpe tanto para las finanzas como para la imagen de Trump, que ha construido su marca sobre la base de ser un hombre de negocios de éxito que aprovechó en su primera candidatura a la presidencia.

Durante el juicio, Trump y los ejecutivos de su empresa, incluidos sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, intentaron culpar de los estados financieros exagerados a los contadores que los compilaron. El juez, sin embargo, estuvo en desacuerdo.

Sobre el comportamiento de Trump afirmó el juez: “Su total falta de contrición y remordimiento roza lo patológico. Sólo se les acusa de inflar el valor de los activos para ganar más dinero. Los documentos lo demuestran una y otra vez”.

En su opinión, se trata de “un pecado venial, no mortal”. “Los acusados no cometieron asesinato ni incendio provocado. No robaron un banco a punta de pistola. Donald Trump no es Bernard Madoff. Sin embargo, los acusados son incapaces de admitir el error de sus actos”, sentenció Engoron.

La sentencia es la segunda de este año contra Trump, después de que el mes pasado fuera condenado a pagar 83.3 millones de dólares por difamación por la escritora E. Jean Carroll. Trump ha dicho que planea apelar ese veredicto, pero tendría que pagar una fianza por esa cantidad también.

Actualmente, Trump aspira a la Casa Blanca por tercera vez. Este caso es sólo uno de los muchos a los que se enfrenta, incluidos cuatro juicios penales pendientes, el primero de los cuales está previsto que comience el 25 de marzo.

