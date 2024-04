MÉRIDA, México -. Los poetas cubanos Rita Geada, José Abreu Felippe y Orlando Rossardi serán homenajeados el próximo viernes 12 de abril en el The American Museum of the Cuban Diaspora (1200 Coral Wy).

La cita, organizada por Ediciones La Gotam tendrá lugar en el marco de la conocida tertulia del poeta Joaquín Gálvez, La Otra Esquina de las Palabras.

“No se pierda esta celebración en grande para homenajear a tres grandes de la lírica en español”, se lee en la invitación difundida por el editor Rolando Morelli.

Geada reside en EE. UU desde 1963. Profesora universitaria y poeta de amplia trayectoria, publicó en La Habana en 1959 su primer poemario Desvelado silencio, prologado por Raimundo Lazo.

Invitación al homenaje

Ha sido incluida en diversas antologías y su casi decena de poemarios han recibido una amplia repercusión crítica,

José Abreu Felippe (La Habana, 1947), por su parte, ha publicado siete volúmenes de poesía: Orestes de noche (Playor, Madrid, 1985), Cantos y elegías (Verbum, Madrid, 1992), El tiempo afuera (2000), De vuelta (Linkgua, Barcelona, 2012), El tiempo a la mitad (Alexandria Library, 2015), El tiempo sometido: mi poesía 1973-2016 (Neo Club Ediciones, 2016).

En el 2000 recibió el Premio Internacional de Poesía Gastón Baquero. Es además dramaturgo y narrador.

El poeta y profesor universitario Rolando Morelli nació el 25 de diciembre de 1953, en Horsens, Dinamarca. fue llevado a Cuba por sus padres desde los 6 años.

Escapó de Cuba por el Mariel en 1980 y fue el primero de los exiliados del Mariel en alcanzar un doctorado.

Hace unos años, la editorial Hypermedia publicó sus Impresiones en el viento dentro de su colección Mariel.

