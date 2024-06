LA HABANA, Cuba -. Luis Robles Elizástigui, preso político cubano que cumple una condena de cinco años de privación de libertad por manifestarse con un cartel en el boulevard de San Rafael, fue trasladado el pasado lunes hacia el campamento de trabajo correccional La Lima, en Guanabacoa.

Robles Elizástigui se encontraba desde el 7 de febrero en el campamento conocido como El 18, aledaño a la Prisión 1580, y según contó su madre Yindra Elizástigui Jardines a CubaNet, el traslado ocurrió sin informárselo con antelación.

“Lo trasladaron para La Lima, donde se preveía al principio que era que le tocaba, y se lo llevaron sin decirle nada, sólo ‘vamos, recoge que te vas’”, refirió.

De acuerdo con la madre del prisionero de conciencia, este miércoles las autoridades de La Lima le permitieron a Luis llamarla, “después de dar bateos porque no le querían dar el teléfono”.

Sobre El 18, a inicios de año Yindra comunicó a este medio que su hijo se encontraba en un campamento más acogedor que Zona Cero, aledaño al Combinado del Este, a donde había sido trasladado tras pasar a régimen de mínima severidad, a finales de diciembre pasado.

“Para mí ninguno [campamento] es acogedor, pero comparado con el otro es otra vista”, dijo en esa ocasión.

En ese penal de máxima seguridad Luis Robles comenzó a cumplir una sanción por los supuestos delitos de propaganda enemiga y desobediencia.

Según informó Yindra, desde el miércoles no se comunica con su hijo. “No sé si es que no lo han dejado o si le toca un día sí u otro no, tengo que esperar a que nos contacte de nuevo”, señaló.

Recientemente a Luis le denegaron la solicitud de libertad condicional, después de meses esperando por ese beneficio. “Parece que Luis Robles es un terrorista cubano que no tiene ese derecho, a pesar de estar preso injustamente”, refirió su madre al respecto.

