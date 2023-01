CDMX, México.- El cuerpo sin vida del cubano Yoandri Castillo Arias fue trasladado en un bicitaxi, cargado sobre las piernas de un amigo.

Después de esperar varias horas por un carro fúnebre, los allegados del difunto decidieron moverlo ellos mismos pues el cadáver comenzaba a descomponerse en su casa, según denunció quien lo transportó.

El cubano murió a los 36 años en el municipio Güines, Mayabeque, comentó su amigo en el video, aunque no especificó las causas del deceso.

“Desde las 12:00AM esperando por un carro de este Gobierno y (el cuerpo) cogiendo peste en la casa (…) está negro, morado”, dijo el amigo a la vez que descubrió el rostro del fallecido para mostrar el cambio de coloración en su piel

“Miren lo que tuvimos que hacer, porque no hay carros o no hay petróleo (…). Tuvimos que sacarlo en un bicitaxi por toda la carretera”, comentó el hombre, quien aclaró que no era un “contrarrevolucionario” pero exigía derechos.

En el vídeo, que contiene imágenes fuertes, se alcanza a ver cómo un grupo de personas siguen al bicitaxi por carretera en bicicletas.

“Este es como si fuera un hermano mío de crianza” dice la persona que graba el video y carga el cadáver.

El usuario que difundió la denuncia en Twitter la presentó diciendo: “Esta es la Cuba Comunista donde no hay futuro ni dignidad para morir; donde no hay medicamentos, ni ambulancias, ni cajas”

Tristemente esta se une a otras denuncias de cubanos y cubanas que no han podido darle una despedida digna a familiares y amigos por la aguda crisis que afecta casi todo en el país, exceptuando quizá la construcción de hoteles y la represión.

Recientemente, la cubana Yudith Despaigne Céspedes denunció que a su abuelo lo habían enterrado con un ataúd hecho de cartón para envasar cerveza. Esto ocurrió en el municipio santiaguero de Contramaestre.

También a inicios de año Cubanet denunció que en el municipio de Songo La Maya, Santiago de Cuba, se ha estado utilizando cualquier vehículo para trasladar los cadáveres, porque los dos coches encargados del servicio en esa zona están rotos. En los últimos días específicamente, el carro usado pertenece a la Casa de Cultura de la localidad, donde funcionaba como altoparlante.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra

“CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.