CDMX, México-. El libro “Cuban Privilege: The Making of Immigrant Inequality in America”, que ha generado gran polémica en la comunidad cubana durante los últimos días, será presentado bajo nuevas condiciones.

El presidente de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), Kenneth A. Jessell anunció que se cambiará el lugar de presentación del texto, escrito por la profesora de la Universidad de Boston, Susan Eva Eckstein y se incluirá en el debate a otros expertos.

En un comunicado difundido por la FIU explican que: “Debido al gran interés en el tema, estamos trasladando el simposio de Books & Books en Coral Gables a un lugar más grande en el Campus Modesto A. Maidique de FIU. El evento se celebrará a las 19 horas del viernes 9 de diciembre en el Wertheim Performing Arts Center”.

En dicho comunicado, Jessell además refirió que se incluirán en el espacio otras voces para diversificar las miradas sobre el tema y cumplir “con el rigor académico y los estándares del debate”.

Tras las críticas que ha recibido el libro por parte del exilio cubano, FIU decidió variar el panel de presentación e incluir al Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, autor de Cuba: The Doctrine of the Lie. Gutiérrez-Boronat es opositor al régimen cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Con su trabajo documenta y expone las violaciones de derechos humanos en la isla.

¿Por qué ha molestado el contenido del texto?

La polémica por el texto de Eckstein, que analiza las ventajas cubanas en las leyes de inmigración de Estados Unidos, se avivó tras las declaraciones de Kevin Cabrera, de origen cubano. El comisionado del Condado Miami-Dade calificó el texto como “lleno de odio” y “anticubano”, tras leer fragmentos del mismo y ver un breve video de la autora presentando su investigación.

Eckstein, por su parte, respondió a las críticas que ella no reprocha “los privilegios”de los caribeños en su libro. “Digo que Estados Unidos debería dar más igualdad a otros inmigrantes, no quitarles derechos a los cubanos”.

Ayer Cubanet publicó un artículo del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces que aborda otros reclamos a la autora. Quiñones luego de analizar una intervención de ella en el Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de Estados Unidos concluye que su discurso tiene una perspectiva muy afín a la de los ideólogos de la dictadura.

El periodista de Cubanet también apuntó que en su intervención, la académica norteamericana erró sobre la historia y actualidad cubana, a la par que no llamó a la administración de la isla “dictadura”.

