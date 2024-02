LA HABANA, Cuba.— Entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de febrero, Helen García Artelles, una mujer trans de 39 años, fue asesinada por su expareja en la vivienda que compartían en la calle San Esteban, provincia Camagüey.

La noticia fue dada a conocer en horas tempranas de este sábado, a través de redes sociales. Varias publicaciones de despedida se llenaron de comentarios de tristeza por la pérdida y de mensajes de condolencias para sus familiares.

Elizabeth Alzola, antigua coordinadora de la red TransCuba de Santiago de Cuba, escribió en su perfil de Facebook: “Hoy es un día muy triste[…] esta noticia me ha devastado eres de las que admiraba teníamos mucho en común […] que tu alma descanse en paz y que tantos años de entrega sirvan para hacer justicia ante tan horrendo crimen […] Que Dios te guarde un lugar a su lado […] Descansa en paz, querida colega”.

Otra antigua colega, la avileña Yenny Yanes Romero, quien fue coordinadora de la misma red pero en su provincia Ciego de Ávila, expresó: “amiga, todavía no puedo creer que te hayas ido, tan buenos momentos que pasamos juntas, eras de las personas que ni hablabas para no ofender, esto verdaderamente me ha impactado mucho, nadie merecía la muerte, pero tú menos. ¡¡¡Descansa en paz amiga!!!”.

Según fuentes consultadas, la pareja de la víctima la acuchilló por el muslo y García murió de un shock hipovolémico. “O, sea perdida de volemia, sangre”, confirmó la usuaria y amiga de la fallecida, María Eugenia Navarro, quien es enfermera. La misma aseguró que el agresor se encuentra detenido.

En su perfil de Facebook, el periodista de Radio Camagüey Diosmel Galano Oliver destacó el trabajo de Helen como coordinadora provincial de TransCuba, una red comunitaria afiliada al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que aglutina a personas trans, travestis y transexuales, con el objetivo de hacer promoción de salud y respaldar la institucionalidad.

“Hace pocos días hablamos por teléfono para concretar algunos trabajos y entrevistas, como coordinadora en la provincia de la Red TransCuba tenía el firme propósito de visibilizar a la comunidad, de mostrar los constantes desafíos que cada jornada enfrentan, que no son seres de la noche sino con mucha luz”, expresó.

Galano también relató que hacía unos días la joven asesinada disfrutaba su egreso como Licenciada en Psicología de la Universidad de Camagüey.

“Ahora que se la arrebataron a los tantos que la querían se hace más evidente el camino que queda por delante para desterrar de la sociedad manifestaciones tan negativas como la transfobia, la violencia de género o cualquier forma de odio y discriminación hacia las personas”, expresó.

¿Qué es un transfeminicidio?

Los transfeminicidios son un tipo especial de violencia cometida contra mujeres trans. En ellos interseccionan violencias tanto misóginas como LGBTI-fóbicas. Los académicos Blas Radi y Alejandra Sardá-Chandiramani definen al transfeminicidio/travesticidio como “la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructurales que responden a un sistema cultural, social, político y económico vertebrado por la división binaria excluyente entre los géneros”.

Esto último es lo que se ha dado a conocer como cisexismo, la idea de que el género de las personas trans es menos auténtico que el de las personas cis/no trans. Un tipo particular de discriminación por género que se dirige a las personas trans justamente por cuestionar el supuesto carácter congénito e inamovible del género y dar cuenta de su artificio y construcción psicosocial.

En su artículo “Transfeminicidio”, las académicas mexicanas Siobhan Guerrero y Leah Muñoz sugieren que: “Este sistema (cisexismo) sería el causante de las violencias dirigidas a personas trans, en general, y a mujeres trans, en particular, ya que movilizaría una serie de imaginarios y afectos que estructurarían las relaciones sociales de tal modo que los cuerpos trans aparezcan no sólo como ajenos a la supuesta ley natural, es decir, como cuerpos abyectos, sino también como exteriores e impropios de un orden social que se presupone constituido por cuerpos ‘normales’, ‘sanos’ o ‘naturales’”.

Plantean, además, que afecta en parte a través de la vida afectiva que hacemos en sociedad al depositar en estos cuerpos la fuente de una amenaza que demanda una respuesta. Consideran que los discursos de odio son, por tanto, uno de los principales vehículos de propagación de esta ideología, aunque no los consideran los únicos, puesto que los discursos patologizantes del cuerpo trans también engendran imágenes de cuerpos fallidos y en necesidad de cura.

“Los cuerpos trans interseccionan sobre sí diversos tipos de violencias tanto misóginas como lesbobihomotransfóbicas que asimismo se cruzan con una precarización producida por el cisexismo y que van erosionando y corroyendo la posibilidad de una educación y un trabajo dignos, de cohabitar en familia y ejercer un oficio seguro. La cadena de violencias ya citada es así una cadena de la gradual pero profunda incircunscripción de un cuerpo que va siendo arrojado fuera de la protección de la ley y colocado como punible y desechable”, explican.

Guerrero y Muñoz también consideran que al hablar de transfeminicidio nos remitimos a un fenómeno que tiene importantes continuidades con el feminicidio y con la violencia contra personas LGBTI. “Hay una incircunscripción del cuerpo, un marcaje de dicho cuerpo como transgresor de la norma, un llamado a castigarlo. Pero hay también importantes discontinuidades pues los lugares en los que se busca reposicionar a los sujetos no son del todo los mismos, a la mujer cis le arrojan al sexo o a la domesticidad mientras que esto último no es un lugar posible para la mujer trans; la muerte, en tanto borramiento ontológico, eliminación de la anomalía, es su única alternativa”.

Transfeminicidios en Cuba

Al cierre de 2023, la plataforma independiente YoSíTeCreoEnCuba y el Observatorio de Género de la Revista Alas Tensas (OGAT) contabilizaron 89 feminicidios ocurridos en Cuba en ese año, entre ellos el transfeminicidio de Samy Despaigne (la Loba), una mujer de 30 años asesinada por su expareja el 17 de junio también en Camagüey.

También registraron 9 intentos de feminicidio, entre ellos el de la matancera Roxana Suárez, una joven trans de 21 años, quien fue degollada y apuñalada en varias partes del cuerpo, sufriendo varias fracturas de cráneo; 2 asesinatos por motivos de género y 5 casos en los que necesitan acceso a la investigación policial para determinar cómo califican

Por su parte, la prensa independiente hizo notar el asesinato de la transformista Blancanieves a mano de su pareja en diciembre pasado.

El de Helen García es el primer feminicidio trans del que se tiene noticia en este 2024. De ser incluido por las plataformas feministas independientes que monitorean estos crímenes machistas, se elevarían a 6 los feminicidios ocurridos en Cuba a poco más de un mes de iniciado el año.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.