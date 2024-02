SAN LUIS POTOSÍ, México.- El cantante cubano Lenier Mesa, que ha estado envuelto en una polémica por su viaje a Cuba el pasado año, en el contexto del Santa María Music Fest, dijo que fue bajo el riesgo de que le pasara algo.

Todavía este 2024, a varios meses de que ocurriera el festival de música organizado por el régimen en la cayería norte de la Isla y muchos cuestionaran la aparición del cantante allí (posteriormente negada por él), Lenier Mesa continúa siendo foco de atención.

En una entrevista concedida a Enrique Santos, este le preguntó al cantante y compositor cubano nuevamente sobre el tema y pidió que respondiera a los seguidores que lo cuestionan.

“¿Por qué fui? Yo no fui al festival ese. ¿Quién me vio? Diles que saquen un video, una foto mía en el festival. ¿Qué yo tengo que ver con el festival ese? Nada, solamente yo estaba con la gira de 6ix9ine con el disco que hicimos y yo tenía que ir ese día a Cuba y fui. Arriesgado a lo que me pasara. Eso es lo que no ven las personas”, expresó el cantante.

En su defensa, arguyó que no lo dejan cantar en Cuba. “Yo soy un artista que soy de aquí, a mí no me dejan cantar en Cuba”.

“¿Qué me hace falta a mí de Cuba si con lo que yo gano aquí estoy bien?”, dijo.

Asimismo, se refirió nuevamente a la visita a su abuelo, motivo por el cual, según dijo el pasado año, había viajado.

En su relato contó que enviaron a una persona a filmar a su abuelo diciendo que no estaba enfermo, y aseguró tener pruebas para demostrarlo.

“Lo peor no es que fuera, sino su prepotencia, su falta de humildad y soberbia cuando regresó, jamás trató de aclarar ni desmentir. Su actitud posterior habló por él”, dijo una internauta en Instagram.

La versión de Lenier

Una vez más, Mesa asegura no tener nada que ver con el Festival organizado, entre ellos, por Boris Arencibia.

El fin de semana de celebración del Santa Maria Music Fest, tras aparecer en un video con el rapero Tekashi 6ix9ine, se difundieron rumores de la presunta aparición sorpresa de Lenier en ese evento.

Aunque el músico también le aseguró al influencer Alex Otaola que había viajado a la Isla para ver a su abuelo enfermo y que solo pasó un momento a saludar a su amigo Tekashi, a unos 350 kilómetros de su natal Güines, las imágenes suyas que se difundieron generaron una oleada de críticas.

Poco después, la ciudad de Hialeah anunció que el cantautor no volvería a ser convocado a eventos culturales de esa comunidad. El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, calificó de “vergonzoso” el viaje de Lenier a la Isla presuntamente para participar en el festival.

