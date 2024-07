AREQUIPA, Perú – El Tribunal de Apelación de Londres desarrollará una audiencia este miércoles para conocer la reclamación del Banco Nacional de Cuba (BNC), luego que en abril pasado se determinara su responsabilidad sobre la deuda de 72 millones de dólares contraída con el fondo CRF I Limited.

Así lo informó el BNC a través de una publicación de su página en Facebook, en la cual señaló al demandante como “una entidad ajena a sus instrumentos financieros”.

Hace alrededor de 3 meses, ya el ministro de Justicia de la Isla, Oscar Silvera, había anunciado en conferencia de prensa la voluntad del régimen castrista de apelar el fallo del tribunal británico.

Entonces, en consonancia con el discurso de la dictadura, el funcionario insistió en calificar a CRF I Limited como un “fondo buitre”, recalcando también que la Isla es inmune a la jurisdicción inglesa y, por tanto, no tiene obligación de responder con su patrimonio ante la demanda.

En ese sentido, la publicación de este 24 de julio del BNC ratificó la postura del régimen.

“Desde el inicio del proceso, promovido ante los tribunales ingleses por el fondo buitre con el objetivo de reclamar un derecho que no le asiste, el Banco Nacional de Cuba ha sostenido que ese ente económico no es su acreedor, y, por ende, no hay razón alguna que sustente tal posición”, señala el texto.

Una victoria de CRF I Limited

El pasado lunes 3 de abril, en audiencia desarrollada en la Alta Corte de Inglaterra y Gales, la jueza Sara Cockerill notificó a los abogados de ambas partes la sentencia correspondiente a la demanda interpuesta por CRF I Limited contra el Estado cubano y el BNC.

Cockerill dictaminó que el Tribunal Superior británico no tenía jurisdicción para conocer el caso contra Cuba, pero sí en relación con el caso contra el BNC. “CRF ha tenido éxito contra BNC… al mismo tiempo, ha perdido contra Cuba”, expresó la magistrada al resumir su decisión en una breve audiencia, de acuerdo con la agencia Reuters.

Tras el fallo, David Charters, presidente de CRF I Limited, calificó la decisión judicial como “una victoria completa”.

Al respecto, Charters dijo en un comunicado que CRF “sigue comprometido a encontrar una solución con Cuba que no tenga ningún impacto en su presupuesto durante al menos cinco años, reconociendo la difícil situación económica que enfrenta el país”.

Para el presidente de la entidad financiera con sede en Islas Caimán, el falló de la jueza solo dejó fuera del pleito a Cuba como Estado, mas no al BNC, una entidad que es controlada por el régimen de la Isla.

“El BNC era el Banco Central de Cuba y sigue siendo responsable de administrar estas deudas cubanas impagas”, señaló el directivo.

“Cuba ganó un punto técnico en este juicio que ya hemos subsanado y no esperamos que este tema afecte el resultado final, que es una victoria completa para CRF”, agregó Charters.

Aunque la propaganda estatal cubana celebró el fallo judicial asegurando que “la República de Cuba está fuera del pleito”, el informe judicial sobre el caso señaló que el proceso seguiría adelante contra el BNC.

El fondo buitre de la propaganda

Tras la primera semana del juicio, el economista cubano Elías Amor aseguró que el régimen de la Isla había manipulado lo acontecido en Londres por el impago de su deuda.

En un artículo publicado en el blog Cubaeconomía, el experto sostuvo que la parte cubana había intentado descalificar a CRF asegurando que se trataba de un “fondo buitre” que solo tenía como objetivo demandar al país caribeño en su condición de garante de la deuda.

Según Amor, “la jueza sabe perfectamente que CRF como otros muchos fondos competidores, se especializa en lo que el régimen comunista cubano pretende descalificar, es decir, la compra de títulos de deuda cubana, y de cualquier país o empresa del mundo, cuando sus precios son bajos, porque los deudores se encuentran en situación de insolvencia o quiebra, con el objetivo de, más tarde, negociar y lograr una venta que el comprador inicial no alcanzó, porque no era su ámbito de actuación”.

El experto recordó que fue la dictadura la que “hizo oídos sordos a cualquier reclamación de los acreedores, y de eso también hay pruebas, de modo que la vía judicial no fue la primera intención, ni mucho menos”.

El economista apuntó que la posición cubana tampoco ha conseguido oscurecer que CRF sea el acreedor legítimo de las deudas contraídas en la década del 80.

“El fondo es acreedor al convertirse en titular, por medio de compra, de la deuda a su tenedor inicial. Y ahora se inventan que la reclamación del fondo se debe al papel de un funcionario cubano, responsable de la confección y firma del documento de cesión, en el que se daba el consentimiento del Banco, y por ende de Cuba, para que los derechos como acreedor fueran transferidos en favor de CRF. Pero, ¿alguien puede creer que un fondo de capital riesgo vaya a entrar en este negocio si todo no está bien firmado y justificado por las más altas instancias?”.

Para Elías Amor, el trasfondo del juicio en Londres es el mismo que ha llevado al régimen cubano a enemistarse con los acreedores de su extensa deuda: no pagar.

