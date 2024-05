La Habana, Cuba – Los opositores cubanos Leudis Reyes Cuza, Lázaro Mendoza García y Luis Enrique López Torres denunciaron este fin de semana que la seguridad del estado los “amenazó” con enviarlos a prisión durante un interrogatorio en Villa Marista.

Reyes Cuza y Mendoza García se presentaron el pasado jueves en Villa Marista, sede principal de la Seguridad del Estado en la Isla, mientras que López Torres debió comparecer al día siguiente (viernes).

Si bien los interrogatorios realizados a los tres activistas fueron llevados a cabo por separado, su centro e intención giraron en torno al mismo tema: su supuesta vinculación con la organización Cuba Primero.

De acuerdo con los entrevistados, las citaciones fueron realizadas de forma verbal y por vía telefónica por el oficial de la seguridad del estado identificado como Denis, a cargo de “reprimirlos” y quien les aseguró que de no presentarse estarían incurriendo en un delito de “desacato”.

“Más que un interrogatorio considero que fue una tortura, porque me tuvieron desde las 11:00 AM que llegué a Villa Marista hasta las 6:30 PM, todo ese tiempo estuvimos bajo interrogatorio. Todo lo que querían hacer era vincularme con Cuba Primero para meterme preso por mi activismo político”, denunció el exprisionero político Leudis Reyes Cuza.

Según el opositor, las autoridades del régimen cubano le dejaron claro que el contexto “represivo” de la Isla había cambiado “de malo a peor” desde que sucedieron las históricas protestas del 11 de julio de 2021, por lo que todo aquel individuo que “ejerza actividades políticas en contra de la Revolución podría ser encarcelado con penas de hasta 30 años o incluso condenado a muerte” destacó.

Por su parte, el también exprisionero político Lázaro Mendoza García, comentó que la seguridad del estado intentaba saber sobre la finalidad para la que habría sido creada la organización Cuba Primero.

“Ellos tienen claro que el fin de este movimiento es derrocar al régimen pero querían saber qué cosa era el día cero, lo cual por supuesto yo no pude responderle porque no sabía que significaba esta frase” apuntó.

Además, Mendoza García refirió que los “represores” del régimen intentaban transmitirle un mensaje de “terror” y a su vez resaltar que tenían el control de toda la actividad opositora del país.

“Ellos saben que este sistema está colapsado por eso tratan por todos los medios de reprimir el pensamiento, el derecho a opinar, a publicar en redes sociales en contra de ellos (régimen)” precisó.

Por su parte, Luis Enrique López Torres, aseguró que el oficial que le interrogó le hizo preguntas relacionadas con la supuesta financiación de la organización a sus miembros en Cuba.

“Estuvieron preguntando si yo recibía dinero de Cuba Primero y sobre qué tipo de actividades hacíamos. También me amenazaron con enviarme a la cárcel si no decía la verdad sobre lo que me estaban preguntando allí”, dijo López Torres.

El pasado 16 de mayo la activista Lucinda González Gómez también fue citada a Villa Marista e interrogada sobre sus vínculos con Cuba Primero. Durante el interrogatorio, también testificó haber sido amenazada con prisión.

El exprisionero político José Antonio Pompa López, permanece detenido desde el pasado 26 de abril en el cuartel general de la Seguridad del Estado cubano, por su supuesto vínculo con Cuba Primero.

Hasta el momento de redactar esta nota se desconoce de qué es acusado el opositor, informó su esposa Suarmi Hernández Vilar.

“Lo único que sabe decirme el instructor que está llevando su caso es que está bajo investigación y nada más”, explica.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.