MÉRIDA, México -. La Seguridad del Estado amenazó con 15 años de prisión al sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo tras detenerlo el viernes en Matanzas.

Hernández Carrillo denunció a Diario de Cuba que fue detenido mientras viajaba de Matanzas a La Habana para un chequeo médico y trasladado a la estación policial de La Playa bajo un fuerte despliegue de efectivos.

“Me interrogaron un oficial de la Seguridad del Estado, que se llama Joel, y una instructora que no quiso identificarse por su nombre. Me dijeron que me estaban levantando en acta advertencia por un delito en el que quieren implicarme y que ellos llaman ‘contra el orden constitucional’” explicó a Diario de Cuba el opositor.

“Dicen que yo estoy atentando contra el orden constitucional y que también he cometido un delito de mercenarismo”, agregó el expreso político.

El secretario general de la Asociación de Sindicalistas Independientes Cubanos (ASIC) explica que le podría caer una pena de prisión de hasta 15 años pues según le dicen está “instigando a la gente a lanzarse a la calle”.

Asimismo, denunció que la policía política le prohibió viajar a La Habana.

“Yo rebatí completamente todas estas falsas acusaciones y no firmé el acta de advertencia. Cuando terminó el interrogatorio, me devolvieron al mismo auto patrullero, que está marcado con el número 242, y me trasladaron para acá, para la ciudad de Colón, con la advertencia de que no puedo viajar a La Habana. Está prohibido que yo viaje a La Habana”, relató.

El expreso político de la Primavera Negra advirtió a los agentes que están violando sus derechos constitucionales de transitar libremente por el país.

“Me arrestaron a las 7:30PM y me liberaron a las 11:30PM. Me dijeron, además, que esta iba a ser la última acta de advertencia que me iban a hacer, que yo soy multirreincidente y que con tres actas de advertencias era suficiente como para llevarme a la cárcel. Me dijeron que ya ellos no iban a hablar más conmigo, que la próxima vez era para la prisión”, concluyó su relato de la detención.

Esta semana, Hernández Carrillo había hablado en favor de la unidad del exilio cubano como un paso esencial hacia la transformación democrática en la Isla.

En declaraciones a CubaNet, en el en el contexto de la declaración conjunta emitida por la plataforma Pasos de Cambio y 19 organizaciones opositoras cubanas, que exigen una transición democrática urgente, el opositor se refirió a la unidad necesaria en el exilio cubano.

“Los cubanos somos un solo pueblo, tanto los que estamos dentro como los que están fuera, y no hay ninguna diferencia alguna para mí”, dijo.

Además, recordó que el exilio no es simplemente un fenómeno geográfico, sino un ejercicio que pone a prueba la autenticidad de cada cubano, especialmente en un contexto de exilio impuesto.

