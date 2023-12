AREQUIPA, Perú – Aunque no todos son tan conocidos como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Aymara Nieto, Luis Robles, José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Luis Barrios (que murió en reclusión por negligencia del régimen), en Cuba existen más de 1.000 presos políticos.

De acuerdo con la ONG Prisoners Defenders (PD), al finalizar noviembre se contaban exactamente 1.062 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles de la Isla.

Se trata de un millar de personas que recibirán el próximo 2024 tras las rejas de la dictadura. Sin Navidad, sin derechos y sin libertad. Como homenaje a tantos valerosos hombres, mujeres y niños, este diario repasa brevemente la historia de algunos presos políticos de Cuba.

Luis Robles

Luis Robles Elizástigui, de 30 años de edad, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 en el bulevar de San Rafael mientras mostraba una pancarta donde pedía libertad y el cese de la represión, así como la excarcelación de Denis Solís, rapero contestatario que a la sazón se encontraba detenido.

Después de pasar más de 12 meses encarcelado sin juicio, el informático guantanamero, quien también es padre de un niño pequeño, fue juzgado el 16 de diciembre de 2021 en el Tribunal Municipal Popular de Marianao, con sede en Calle 100 y 33.

Luis Robles Elizástigui (Foto: Landy Fernández / Facebook)

Posteriormente, recibió una condena de cinco años de privación de libertad por los presuntos delitos de propaganda enemiga y desobediencia.

Robles Elizástigui padece de una serie de dolencias agravadas por las duras condiciones de cautiverio, como problemas renales, reflujo gástrico, dermatitis alérgica, hipertensión arterial y hemorroides.

En disímiles ocasiones durante su encierro el joven ha sido objeto de vejaciones y torturas físicas y psicológicas, así como de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los militares de la mencionada cárcel habanera.

En enero de 2021, fue declarado prisionero de conciencia por Prisoners Defenders, organización no gubernamental sin ánimo de lucro radicada en Madrid, España, y dedicada a la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos universales a través de la acción jurídica.

Las hermanas Rodríguez Isaac

Lisdany y Lisdiani Rodríguez Isaac, ambas de 25 años, fueron detenidas en su vivienda el 15 de julio de 2021. Desde entonces, se han mantenido recluidas y expuestas a todas las precariedades de las cárceles cubanas, lugares todavía más crueles para los presos políticos de la Isla.

Bárbara Isaac Roque, madre de las jóvenes, ha denunciado el ensañamiento de la policía política contra sus hijas por manifestarse el 11J en Placetas, provincia de Villa Clara.

Según su testimonio, las chicas siempre han estado en la mira del delegado del territorio, Héctor de La Fe Freire.

“Él se ha ensañado mucho con las vejigas mías, pero esas niñas nunca se metieron con él. Incluso, me llegó a decir personalmente que él se iba a encargar de que no salieran en buen rato para la calle”, comentó Isaac Roque a CubaNet.

Las mellizas Lisdany y Lisdiany Rodríguez Isaac (Foto: Redes sociales)

Bárbara Isaac Roque también denunció las condiciones en que transcurrió el juicio contra sus hijas, el cual —asegura— estuvo armado para dar un escarmiento al pueblo de Placetas.

“Medio pueblo estuvo ahí, pero solo procesaron a 19 personas. Quieren meter miedo a gente”, señaló la madre.

Isaac Roque sostiene que sus hijas no hicieron nada, y que las pruebas están en los mismos videos utilizados por la Seguridad del Estado para inculparlas.

De acuerdo con Bárbara, la arbitrariedad del caso se reflejó en que la fiscal ni siquiera sabía identificar a las hermanas por su nombre.

José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer García, es el líder y preso político de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una de las organizaciones que con mayor activismo se ha enfrentado al régimen castrista.

Fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando tomó la decisión de salir a la calle a manifestarse junto a los miles de cubanos que ese día protestaron contra el poder de los Castro.

Estando en prisión, su determinación de no abandonar el país por el que lucha desde que era apenas un adolescente, ha vuelto a ser inquebrantable.

“Aunque en ello me vaya la vida o tenga que ir a prisión una y otra vez, aunque me torturen o me golpeen, aunque asedien a mis hijos, a mi esposa, a mi familia…, es aquí adentro donde voy a estar, aunque tenga que pagar caro mi atrevimiento de querer una Cuba próspera”, dijo Ferrer durante una entrevista con la refugiada política Yoaxis Marcheco en 2020.

José Daniel Ferrer. (Foto: CubaNet)

Según Ana Belkis Ferrer García, hermana de José Daniel, actualmente el líder de UNPACU permanece en la prisión de Mar Verde bajo torturas físicas y psicológicas, expuesto a mosquitos que mantienen su cuerpo lleno de picaduras, con la presión arterial descompensada, con permanentes dolores de cabeza, y otros padecimientos.

Por ser consecuente con sus ideas de libertad y con su determinación de no abandonar la Isla, José Daniel Ferrer ha sido un personaje incómodo para la dictadura. Es reconocido tanto dentro como fuera de Cuba por su activismo a favor de los derechos humanos. Una verdadera piedra en el zapato del régimen.

