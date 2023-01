CDMX, México.- Un avión de la aerolínea Yeti Airlines se estrelló este domingo con 72 personas a bordo en la ciudad de Pokhara, en Nepal. El avión cayó en una zona entre el antiguo aeropuerto y el Aeropuerto Internacional de Pokhara, precisó el vocero de la aerolínea, Sudarshan Bartaula.

El vuelo salió desde Katmandú, la capital de Nepal, hasta la turística ciudad de Pokhara. Los videos que se han recuperado del siniestro muestra cómo el avión primero se estrelló y luego se incendió.

Aunque hasta ahora no hay recuento oficial de las víctimas pues no se han recuperado todos los cuerpos; se espera que no haya sobrevivientes por la magnitud del siniestro.

Viajaban en la aeronave 68 pasajeros y cuatro tripulantes. Los rescatistas laboran para sacar los cuerpos.

En cuanto a los pasajeros, 53 de ellos son nepaleses, cinco indios, cuatro rusos, dos surcoreanos, uno irlandés, uno argentino, uno australiano y uno francés, informó la BBC.

Khum Bahadur Chhetri, un habitante local, contó que observó desde su casa cómo se acercaba la aeronave. “Vi que el avión temblaba, se movía a izquierda y derecha y, de repente, su cabina se hundió y cayó al desfiladero”, publicó France24.

Este es el accidente más letal en el país desde 1992, cuando fallecieron 167 personas al estrellarse un Airbus A300, de Pakistan International Airlines, cerca de Katmandú.

La agencia francesa señala que el sector aéreo de Nepal transporta personas a zonas de difícil acceso y cuenta con algunas de las pistas más remotas y complicadas del mundo, flanqueadas por picos nevados a los cuales es muy complejo acercarse.

“Sin embargo, las normas de seguridad son escasas y los mantenimientos de las aeronaves, inadecuados. Además, en lugares donde el tiempo cambia rápidamente, el país no tiene la infraestructura necesaria para realizar previsiones meteorológicas precisas”.

El ATR 72, coproducido por Francia e Italia, es un avión de dos motores turbohélice que se utiliza en rutas regionales y trayectos de corta duración. El portal FlightRadar24 indica que el avión tenía 15 años.

