AREQUIPA, Perú – El discurso sigue siendo para las autoridades del régimen castrista una de sus principales armas al abordar los problemas que afectan a la Isla. Este lunes, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, exhortó a luchar contra el delito, cuyo aumento las autoridades del país han tenido que reconocer.

Un reporte del medio oficial Cubadebate recoge las declaraciones del alto funcionario en la más reciente reunión del grupo de trabajo que atiende el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales a nivel nacional.

En la cita, Marerro Cruz dijo que existía un enfrentamiento estatal contra las citadas irregularidades y al mismo tiempo admitió que “la insatisfacción persiste porque no siempre se aprecian los impactos”.

Sin ofrecer mayores detalles, el primer ministro señaló que ¨hay indicadores que bajan un poco con relación al mes anterior”, mientras se vio obligado a reconocer que “hay otros que crecen y persisten como el robo en las bodegas y el delito contra el ganado”.

Asimismo, con el eufemismo “hechos extraordinarios” en referencia a los robos, en la reunión trascendió que esos actos en la operación puerto-transporte-economía interna disminuyeron en 2023, pero creció la afectación económica derivada de ellos.

Al respecto, Marrero Cruz indicó que en medio de la crisis existente en la Isla la mayoría de los sucesos están relacionados con uno de los problemas principales que afecta a la población: alimentos como arroz, harina y aceite.

Ante la situación, el jefe de Gobierno recurrió a la retórica del discurso oficial del régimen, lanzando preguntas que ya han sido enunciadas en todas sus formas posibles durante las últimas décadas y demuestran la ineptitud de las autoridades de la Isla.

“¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica eso sí sabemos que esos son los productos más complejos? ¿Qué medidas adicionales hemos tomado para reforzar la custodia y protección de esos alimentos tan escasos, que tanto nos cuestan?”, preguntó a los presentes.

“Hasta que nosotros no cerremos filas desde las fábricas, el almacén, desde la exigencia de los dirigentes a todos los niveles, hasta que no eliminemos la blandenguería ante las cosas que pasan y no se hagan los análisis profundos, no se indague en las causas y condiciones, no se cerrarán esas puertas que son las que dan entrada a que ocurran todas estas cosas desagradables a la población”, agregó el primer ministro.

Todavía sin proponer soluciones o un plan concreto, Marrero Cruz dijo refirió que “el fenómeno” del robo, la corrupción y las ilegalidades suponía un tema “de seguridad nacional”.

Sin embargo, el enfrentamiento a estas irregularidades podría ser sólo viable cuando parte del discurso desde las altas esferas gubernamentales.

Un reciente reportaje del canal estatal Teleturquino reflejó las quejas de ganaderos de Palma Soriano que, tras sufrir el robo de sus animales y presentar las denuncias en la Policía, son acusados de mentirosos por los oficiales.

