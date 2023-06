Ciudad de México, México.- El asesino del adolescente cubano Frank García Rojas,de 17 años en Santa Clara, y sus cómplices, se encuentran detenidos, confirmó la página de Facebook Fuerza del Pueblo, un perfil de Villa Clara presuntamente manejado por la Seguridad del Estado.

De acuerdo al reporte quien causó la muerte del joven fue Yanaikel Ruano Villavicencio, este “confesó ser el autor de dicho asesinato”. Mientras que los otros implicados “se encuentran bajo proceso investigativo”.

García Rojas fue atacado esta semana en una fiesta de 15 años sin motivos aparentes por un grupo de cinco hombres alcoholizados. El evento ocurrió en la Calle Estrada Palma en el barrio el Condado. Según han declarado diversos testigos a la prensa independiente, los atacantes se enfrentaron al adolescente y lo atacaron primero con un machete. Luego Ruano Villavicencio le enterró un cuchillo en la espalda lo que finalmente le ocasionó la muerte.

El muchacho ha sido descrito como muy tranquilo e hijo único. No era asiduo en fiestas y trabajaba con su papá en reparaciones eléctricas.

Un video publicado por CubitaNow mostró el sepelio de la víctima y cómo familiares y amistades pidieron justicia, algunos incluso llevaban carteles, mientras acompañaban el carro fúnebre.

Leisester Machado, primo del adolescente, publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

“Mi corazón está destrozado, hay momentos en la vida que no te dejan ser fuerte y este es uno de ellos, mi primazo del alma si yo hubiera estado ahí no te hubieran matado, y menos las ratas que lo hicieron que están cansadas de que les pasen cosa”, comentó.

“Estoy más que destrozado por dentro, lo que se ganaron contigo fue el desprecio de casi toda una provincia que te amaba por lo distinto que tú eras de todos nosotros. No se ni qué expresar porque realmente en estos momentos me han robado hasta el habla, tenías que haberle echo caso a Yuniel y haberte ido, ahora todos tendremos siempre y para siempre un enorme vacío, no hay consuelo”, agregó.

El reporte de actos violentos, incluso de asesinatos, han escalado en los últimos meses en Cuba. Cada vez son más frecuentes los asaltos para robar vehículos, dinero, teléfonos.