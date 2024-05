MÉRIDA, México -. Activistas que respaldarían la protesta mensual de la intelectual Alina Bárbara López Hernández han amanecido sitiados este sábado por las fuerzas represivas del régimen cubano.

En La Habana, la historiadora del arte Miryorly García denunció esta mañana que un oficial de la Seguridad del Estado la amenazó con arresto si dejaba su casa.

“Lo que tengo es una ilegal prohibición de salir de mi casa, una prisión domiciliaria ilegal y temporal”, se quejó.

García, excoodinadora del grupo Archipiélago, había anunciado el viernes que saldría a protestar en solidaridad con López Hernández, por lo que en principio había sido citada por la Seguridad del Estado.

También el escritor Jorge Fernández Era fue amenazado por dos agentes y una patrulla policial este sábado, según confirman imágenes difundidas en su perfil de Facebook.

“Me advierten que me conducirán si intento salir hoy hacia el Parque Central. Lo haré en algún momento del día cualesquiera sean las consecuencias, me lleven a donde me lleven, me encierren donde me encierren, me imputen lo que me imputen. No les temo”, aseguró el escritor.

López Hernández había anunciado que relazaría su protesta cívica este sábado en “la víspera del aniversario de la caída en combate de José Martí”.

“Las demandas que hago son cada vez más urgentes en un país donde la vida se ha convertido en un acto doloroso, traumático y desesperanzado; y donde el gobierno (o quienes lo dirigen), no solo no logran revertir la tendencia al desastre, sino que pretenden ignorarla”, sostuvo la académica.

La intelectual aseguró que su acción cívica tendría lugar en la mañana de este sábado en el Parque de la Libertad de Matanzas, “lugar al que he acudido en esa fecha desde hace más de un año”.

Hasta el momento, no han trascendido noticias de si Alina pudo manifestarse o fue arrestada.

En abril, la académica fue arrestada y sometida a golpizas que le provocaron secuelas físicas en su brazo.

