MÉRIDA, México -. El régimen cubano recaudó 30 millones de pesos en multas por violaciones de precios topados entre el 15 y el 20 de julio.

Las multas fueron consecuencia de más de 19.300 “acciones de control de precios en el país” y el índice de detección de violaciones fue de un 60 %, informó Cubadebate.

Las cifras fueron divulgadas el sábado durante una reunión del primer ministro Manuel Marrero con los gobernadores de todas las provincias.

Además de las multas, se han aplicado otras medidas como “las ventas forzosas, el retiro temporal de autorización del funcionamiento del establecimiento y el decomiso a quienes ejercían de forma ilegal”, agrega la información.

Las multas y medidas no se quedaron solo en establecimientos, sino que fueron aplicadas también a plataformas digitales, detalló Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios.

“En la medida que hacemos más acciones, ganamos experiencia también sobre el terreno. Ya en La Habana intervenimos en un caso de una plataforma digital. Logramos identificar los titulares, quienes realizaban las ventas. Se convocaron, se les puso un apercibimiento y ahí, en ese mismo momento, bajaron el precio del pollo. O sea, que también con quienes realizan ventas digitales se puede trabajar”, dijo el ministro.

Asimismo, precisó que las multas oscilan entre 5.000 y 15.000 pesos por violaciones de tarifas y precios, pero puede llegar hasta 18.000.

El funcionario se refirió a casos donde “hemos identificado ocultamiento de la mercancía y se ha conminado a la venta directa. Hemos abierto los freezer, los refrigeradores, las cámaras refrigeradas y todo ese pollo se ha vendido. También ha sucedido con las cajas de aceite y las hemos puesto a la venta de la población, la cual ha trasladado el agradecimiento por estas actuaciones”.

En La Habana, que ha servido de laboratorio para “todo lo que se está asumiendo a nivel del país”, se impusieron 674 multas, se ejecutaron 270 ventas forzosas, decomisos y se retiraron 15 autorizaciones.

Asimismo, hemos realizado 7.204 acciones de control fiscal y se han cobrado 1097 millones 756 mil pesos y se han cerrado hasta la fecha 98 establecimientos, según dijo la gobernadora Yanet Hernández Pérez.

Tope de precios

Desde el pasado lunes 8 de julio, el Gobierno cubano reactivó la controvertida medida del tope de precios a varios productos de primera necesidad, una semana después de haber sido suspendida temporalmente.

La resolución, promovida por el Ministerio de Finanzas y Precios, fija precios máximos minoristas para seis productos básicos, mayoritariamente alimentos, con el presunto propósito de frenar la creciente inflación en la Isla.

Los afectados, los cubanos que viven de su salario, que no les alcanza para acceder a los alimentos básicos, opinaron que los precios continúan elevados, pero a partir de la implementación de la medida, se han desaparecido muchos productos en los negocios privados y el Estado no los garantiza.

“Los precios todavía están demasiado elevados, que eso no da para que la gente jubilada pueda comprar, y eso lo que deberían de hacer es bajarlo un poquitico más para que todo el mundo tenga derecho de comprarlo. Si compras aceite, no puedes comprar azúcar. Y si compras carne, no puedes comprar arroz”, opinó un cubano entrevistado por CubaNet.

Por su parte, el economista Emilio Morales dijo, en una reciente entrevista para Cubanet, que la medida supone “una gran guerra económica del gobierno ante su incapacidad de poder competir libremente a pesar de que estamos hablando de un sector privado que prácticamente no es ningún sector privado porque no es un sector que crece y se desarrolla en un ambiente de libre empresa”.

