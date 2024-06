MÉRIDA, México -. El régimen cubano encarceló nuevamente al opositor Mario Alberto Hernández Leyva, quien había sido liberado en enero pasado tras cumplir once meses de prisión.

Desde el pasado jueves en horas de la mañana Hernández Leyva fue secuestrado por el régimen y trasladado a la prisión 1580 desde donde pudo llamar a su esposa, Modesta Marín, denunció José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y Movimiento Democracia, en un video publicado por ADN Cuba.

“Me dice la esposa que los tienen en un destacamento. Nosotros nos quedamos así, porque él ha cumplido prisión política, pero ahora él no tenía nada”, comentó Díaz Silva.

“Mario Alberto Hernández Leyva es una molestia para la Seguridad del Estado, porque aparte de su activismo, está visitando a los familiares de los presos políticos porque es un derecho que tiene cualquier cubano”, agregó.

Hernández, vicepresidente del MONR, fue arrestado el 27 de febrero de 2023 y liberado el 2 de enero de 2024 enero sin recibir información sobre las condiciones de su excarcelación. En total, pasó 11 meses en prisión.

Mientras estuvo recluido, sufrió el rigor del presidio político en Cuba. Permaneció 14 días en huelga de hambre y 86 días aislado en una celda de castigo sin derecho a visitas ni llamadas telefónicas. Según las Reglas Mandela, un recluso no debe permanecer en aislamiento prolongado por más de 15 días consecutivos.

Mario Alberto Hernández asegura que en Cuba están todas las condiciones dadas para un cambio de sistema. Asimismo, asegura que la policía política quiere que se vaya del país.

“El pueblo cubano no quiere más este sistema; sabe que este sistema no da nada, no garantiza nada; quiere que venga otra cosa, porque peor que esto no va a haber”, declaró el opositor a este diario semanas después de su excarcelación.

