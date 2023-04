Ciudad de México, México.-Se espera que las operaciones de rescate en la Central Termo eléctrica Antonio Guiteras se retomen hoy, luego de la llegada a Matanzas de maquinaria más avanzada. El equipo motorizado arribó a la Antenas de Cuba, procedente de La Habana y permitiría realizar perforaciones estratégicas en la chimenea.

Después de extraer a tres de los cuatro obreros atrapados (uno de ellos sin vida), las operaciones de salvamento fueron detenidas porque se ponía en riesgo la vida de los rescatistas. Sin embargo cada minuto cuenta para Lázaro Frank Montero Pita, el cuarto hombre atrapado.

Las autoridades y la familia de Montero conocen que las primeras horas son determinantes para hallarlo con vida. Ahora con el nuevo equipamiento la búsqueda debe resultar menos riesgosa.

“El Tte. Coronel William González Hernández, jefe de la Defensa Civil de la Región Militar de Matanzas, informó que la estrategia para terminar el rescate del cuarto trabajador consiste en abrir tres orificios en paredes de la chimenea, diseñadas para evacuar residuos, lo que permitiría el drenaje con agilidad de escombros y hollín”, indicó en sus redes sociales el periodista José Miguel Solís, quien se ha mantenido dando cobertura al siniestro.

En declaraciones al periodista, el experto indicó “que se recurre a un equipo pesado con cizaya giratoria, similar al empleado en el hotel capitalino Saratoga, que facilita acometer con absoluta seguridad el trabajo”.

“Mientras tanto, ya están creadas las condiciones de seguridad y limpieza en las tres áreas a laborar, de tal forma que finalice el rescate en el menor tiempo posible”, indicó Solís.

Ángel Dionis Pérez Montolla, el primer obrero rescatado en Matanzas, en conversación con la prensa oficial relató la angustia que vivió tras el derrumbe.

“Es como estar enterrado vivo, es como estar en un hueco metido y que le echen tierra arriba, o algo peor. Me dio por gritar y grité, y me di cuenta que cuando gritaba el polvo entraba, y dije: ‘Yo no puedo perder el aire que tengo aquí. Yo tengo que calmarme, al menos estoy vivo, no me he muerto”, contó.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.