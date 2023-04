Ciudad de México, México.-Randy Arozarena, unas de los peloteros cubanos que mejor lo está haciendo en Grandes Ligas, contó en entrevista con Fox Sports cómo se fue de Cuba para llegar a Isla Mujeres, en tierra azteca. Y así iniciar una nueva vida en un país, que como siempre ha dicho, “le dio todo”, por lo que decidió representarlos en el pasado Clásico Mundial.

El pinareño, natural de Mantua, llegó a México 2016 sin nada, a bordo de una embarcación pesquera. Poco a poco se fue insertando en las ligas locales hasta integrar, gracias a sus prometedores resultados la Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana. Actualmente juega en Tampa Bay, Estados Unidos.

“Era el hermano grande, tenía que buscar algo para ayudar a mi familia y también me decepcioné un poco de la pelota en Cuba porque no me llevaron a una Serie de Caribe. Sin mi papá y con la decepción, dije: Me tengo que escapar para ayudarle a mi mamá”, comenzó su relato.

El atleta confiesa que no fue una decisión fácil pero que su mamá lo apoyó, y ambos concluyero que era lo mejor.

“Me escapé en una lancha. Salí de Cuba como a las tres de la mañana, llegué a México a Isla Mujeres como a las 12:00. Fue una travesía donde tenías que esconderte de la policía, aunque eso era lo de menos; saber que te vas a jugar la vida en el mar es lo más difícil”, reveló el jardinero de Tampa Bay Rays.

El ídolo de Randy

Nacido en la región de Mantua, el beisbolista de 28 años está en su cuarta temporada con los Tampa Bay Rays en las Grandes Ligas. Paradójicamente su máximo referente en el deporte no es otro pelotero, sino el futbolista Cristiano Ronaldo

“Mi ídolo es Cristiano Ronaldo, su mentalidad ganadora, cómo entrena, jamás se rinde, lo que transmite en la cancha y todo lo que hace buscando que el equipo gane. Me gusta como juega, busco transmitirme eso a mí mismo, la pasión por el juego y dar el 100 por ciento”, mencionó el toletero.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.