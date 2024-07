AREQUIPA, Perú – Un grupo de cubanos acudieron este lunes al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para reclamar una respuesta de la aerolínea colombiana Wingo. Ello, luego que la compañía presuntamente enviara correos electrónicos a varios pasajeros notificando del requisito de visado de tránsito para los vuelos a Bogotá.

La visa empezaría a exigirse a partir del próximo 8 de julio, lo cual ha suscitado la preocupación y la alarma entre cientos de pasajeros en Cuba que ya habían comprado el boleto como primer destino en la travesía hacia Nicaragua y, eventualmente, Estados Unidos.

Entre los cubanos que se personaron en le aeropuerto para solicitar información a Wingo estuvo el internauta identificado como Dennys Bello, quien compartió una directa en Facebook desde las afueras de la instalación.

“Ya en estos momentos aquí no hay ningún representante de Wingo porque ellos vienen a hacer su vuelo y se van. Mañana estarán aquí a partir de la seis de la mañana”, informó durante la transmisión una trabajadora de la terminal.

Sin embargo, los cubanos no recibieron ninguna explicación por parte de la aerolínea, como da cuenta un video compartido por el mismo usuario a Mario J. Pentón, periodista de Martí Noticias.

“Los pasajeros que buscaban explicaciones de Wingo se tuvieron que ir del aeropuerto tras ser amenazados por un teniente coronel y sin información alguna. Según dicen, mientras los hacían esperar trajeron policías y boinas negras para controlar la protesta en caso necesario”, escribió Pentón en redes sociales.

Con el objetivo de esclarecer el asunto, CubaNet contactó con Migración Colombia. El organismo ratificó que el país no requiere visa de tránsito para cubanos, en tanto la estancia de los pasajeros no supere las 24 horas y permanezcan dentro del aeropuerto.

Este diario también comprobó la información al consultar el sitio oficial de la Cancillería colombiana, donde la Isla no aparece en el listado de países que requieren visa de tránsito.

A falta de un comunicado oficial por parte de Wingo, varios pasajeros han exigido una respuesta a la compañía en su página de Facebook.

“Si personalmente contacte a la embajada de Colombia y ahí se me dio la explicación que ellos no otorgan dicha visa pues para los ciudadanos cubanos. No se requiere, ya que no excedemos una estadía de 24 horas. Entonces porque el enunciado de que a partir del 8 de julio Wingo exige dicha visa”, señala la usuaria Marlen Borges Cruz.

“Pedimos a la aerolínea, de ser cierto el rumor, que se pronuncie ante los agentes y los clientes en general con el fin de dar solución a tiempo a todas aquellas personas que se verán afectadas por una decisión única y exclusivamente de la aerolínea (…) El consulado colombiano no emite dichas visas de visitante por menos de 24 horas. Por lo cual Wingo es totalmente responsable si se hiciera el día 8 real el rumor”, comentó Jahyr Gonzáles Calzada, otro cibernauta.

En medio de la inconformidad y la incertidumbre, una pasajera identificada en redes como Odeth Gallego convocó a una manifestación que motivara una solución de Wingo.

“Todos los pasajeros que estén inconformes con el cambió de política migratoria de Wingo que se presenten en los parques de provincias cabeceras (…) con pasaje en mano para reunirnos todo y salir para La Habana en protesta contra la aerolínea (…) Por lo menos exigimos que se respeten los pasajes vendidos hasta el momento. Juntos podemos más, que nuestra voz sea una”, escribió.

Los reclamos hacia la compañía colombiana ocurren apenas una semana después que otra aerolínea del mismo país, Avianca, cancelara todas sus operaciones desde La Habana, dejando a miles de cubanos varados.

