Ciudad de México, México.- Kiele Alexandra Cabrera, aunque no nació en la isla, se identifica como cubana. Esa empatía hacia la tierra de sus abuelos la llevó a lanzarse en mayo de 2021 a un terreno de pelota estadounidense donde jugaban Cuba y Venezuela. La joven sostenía abierto un cartel donde se veía la mano esposada del rapero Maykel Castillo y se leía la consigna “Free Cuba”.

Kiele había visto el video de los Panamericanos de 1999 de Cuba contra Canadá, cuando un aficionado irrumpió con un mensaje similar al suyo. El hombre fue golpeado en el terreno por los jugadores de la isla, mientras los comentaristas cubanos justificaban la violencia y lo llamaban “gusano”.

“Quise recrear esa historia y darle otro final. Aunque esperé algún tipo de repudio, sabía que son otros tiempos y el régimen no quiere dar esa imagen de violencia, que es lo que siempre han hecho, porque el mundo está mirando. Por eso mismo hay que alzar la voz”, contó Kiele entonces a Cubanet.

Ahora que Kiele ha vuelto a estar en el centro del los reflectores por el juego de Cuba contra Estados Unidos, CubaNet conversó brevemente con ella.

¿Qué ha pasado con tu vida como activista desde 2021 hasta hoy?

Desde que salté al estadio siento que me he centrado en el propósito de mi vida. Nací en Miami, en medio de dos familias cubanas que lucharon contra tiranías y el comunismo totalitario por generaciones. Después del 11 de julio, el trabajo de activistas y cubanos comunes en el exilio para apoyar a sus hermanos en la isla se hizo aún más importante.

Mis ojos se abrieron al nivel de influencia que tiene el Régimen Comunista de Castro junto con su creciente lista de aliados en América Latina, Europa, Asia e incluso instituciones más cercanas a casa, aquí en los Estados Unidos. Ya no me sentía segura. Comprendí que mi autonomía y libertades también estaban en peligro si no empezaba a denunciar la capacidad mortífera del Régimen y su Revolución Socialista.

Tuve la suerte de tener la oportunidad de trabajar en colaboración con Vilaplana films y la Comisión de Expresas Políticas Víctimas del Comunismo en la producción de la película “Plantadas”. Fue una hermosa experiencia trabajar con un elenco cubano de todas las generaciones y orígenes para contar esta poderosa historia real de las prisioneras políticas cubanas.

También trabajé en el lanzamiento de una colaboración musical con Keren Kmanway, Ana Olema, Daylin H en apoyo a los presas políticas cubanas. Actualmente tengo nuevos proyectos musicales en proceso con El Funky, Maykel Osorbo, Afrik Reina y más. La música y las artes en general son un medio fundamental para despertar la conciencia social.

Por otra parte, fundé la coalición Jóvenes de la Resistencia como miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Soy uno de los directores en el exilio de la coalición Impacto Juvenil Republicano, ayudando a arrojar luz sobre los avances y sacrificios de nuestros jóvenes activistas dentro de la isla que trabajan para defender los valores de los derechos humanos.

En diciembre pasado también representé a los cubanos en el exilio en la cumbre “Youth and Democracy 2022”. En este espacio compartí la represión totalitaria propagada por el régimen a una audiencia internacional. También me uní recientemente a los esfuerzos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba para apoyar su causa por un cambio de régimen real en la isla.

En general, cualquier cosa que decida hacer con mi vida, ya sea de naturaleza creativa, académica u ocupacional, debe orientarse hacia la defensa de estos principios: libertad, respeto por el individuo y dignidad humana.

¿Cómo crees que va a reaccionar el exilio con el juego de este domingo?

“No sé que va a pasar este año. Lo dejo en las manos de Dios. Pero hay muchas personas que están muy dolidas por el estado en que está el pueblo cubano.

“Hoy Cuba está peor que cuando yo me lancé al estadio en 2021. Eso fue antes del 11 de julio. Ahora tenemos más de mil presos políticos y un éxodo muy grande. Siento que este domingo el exilio va a reclamar su derecho a denunciar y expresar sus preocupaciones sobre Cuba”.