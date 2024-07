AREQUIPA, Perú – En el año 2000 la televisión cubana estrenaba Destino Prohibido, una telenovela que llegó a alcanzar gran popularidad entre el público de la Isla. Xiomara Blanco, directora de la obra, y responsable de otra mítica producción, Tierra brava, contó entonces con un elenco estelar de veteranos y noveles.

Además de rostros famosos como Jaqueline Arenal o Rogelio Blaín, el audiovisual incluyó a Miguel Fonseca, un actor que sirvió de galán para la trama y conquistó a las audiencias. No obstante, su paso por los medios no fue tan longevo como pudiera haberse inferido inicialmente.

Miguel Guillermo Fonseca Alcolea, mejor conocido simplemente como Miguel Fonseca, nació en Bayamo, Granma, el 7 de octubre de 1975. Comenzó su carrera en el teatro en 1998, específicamente en el grupo de teatro guiñol “Pequeño príncipe”.

Tras una visita al grupo teatral del artista José Luis Quintero, el bayamés sigue su consejo y se muda a La Habana para probar suerte. En entrevista con para La Familia Cubana TV en Youtube, Fonseca reconoció que aquella fue una época de sacrificios en la que incluso tuvo que dormir varias veces en la terminal de ómnibus por no tener un lugar donde quedarse.

Entretanto, ingresó al capitalino grupo de teatro Cimarrón y siguió persiguiendo su sueño. De a poco, llegaron pequeños papeles en espacios como “cuentos y teleplays”. Sin embargo, fue su papel de Samuel en Destino prohibido el que lo catapultó a la fama, mostrando su habilidad para capturar la complejidad de su personaje y conectarse con la audiencia en un nivel emocional.

A pesar del éxito, Fonseca no se mantuvo de forma constante en la televisión. Regresó brevemente en 2011 con la telenovela Bajo el mismo sol y participó en otros dramatizados como Tras la huella y Flores con Patricia. Pero fue en el teatro donde realmente continuó brillando.

“En realidad no sé qué ha pasado conmigo y la televisión. Los directores simplemente no me han llamado más”, dijo el actor, quien sospecha que quizás la producción asuma que él no aceptaría determinados tipos de personajes o, en otros casos, que vive fuera de Cuba. “No hay personajes malos ni buenos. Hay actores”, agrega.

Con todo, en los últimos años Fonseca ha seguido activo en el teatro, participando en producciones como Más unidos que nunca de Teatro del Sol y Teatro en minutos de Teatro del Silencio.

Asimismo, su talento en las tablas fue reconocido con el premio Caricato de Actuación en 2018 por su rol en Huellas de Caín, y en 2019, ganó el premio de actuación en el X Festival Internacional de Teatro Clásico Adaptado de Mar Chiquita, Argentina.

Aunque su presencia en la televisión ha sido esporádica, Fonseca ha mantenido una carrera teatral prolífica y respetada. Actualmente dice que está haciendo lo “que siempre ha soñado”. Sigue trabajando con Teatro del Silencio. Ha confesado que le gustaría seguir su trabajo en televisión, incluso se visualiza haciendo trabajos de doblaje para dibujos animados.

Luego de más de dos décadas de popularidad y trayectoria, la dedicación al arte dramático de Miguel Fonseca y su habilidad para asumir retos cada vez mayores ya le han merecido un espacio notable dentro de la escena cultural de la Isla.

