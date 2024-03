MÉRIDA, México -. Los bayameses han salido a protestar en la tarde noche de este domingo tras la protesta acontecida en Santiago de Cuba.

Imágenes enviadas a CubaNet dan cuenta de cómo decenas de bayameses marcharon por la calles de la ciudad junto a una perceptible fuerte presencia policial.

“Lo que está matando a todo el mundo es la desinformación. La gente coge para un lado y para el otro, pero no hay un grupo unido”, refirió a CubaNet uno de los manifestantes.

Reportes llegados a nuestra redacción detallaron incidentes violentos tras los que la protesta fue contenida con violencia policial.

“Pusieron la corriente cuando se tiraron, pero ya cuando se tiraron quitaron la corriente de nuevo”, dijo a CubaNet una vecina de Bayamo.

Asimismo, relatan que el ambiente se comenzó a caldear al anochecer y ya con la caída de la noche estalló la manifestación.

Gritos de “Queremos comida” se escuchan en los videos en donde se aprecia la presencia de muchos jóvenes, algunos encapuchados.

La misma vecina de la ciudad dijo a CubaNet que la situación de los apagones resulta inaguantable hace por los menos diez días.

“Son barrios que son hasta tres días sin corriente, cuatro días, la ponen un ratico, una hora, media hora. Y entonces la gente se queja porque a los niños se les corta la leche, no pueden cocinar, hay muchas personas que no tienen balón (…) La situación es bastante caótica, no se puede dormir, los ancianos afuera en silla de ruedas”, agregó.

Cientos de cubanos salieron a protestar este domingo en la Carretera del Morro, Santiago de Cuba a gritos de “Corriente y comida”.

Diario de Cuba asegura que también en los repartos Agüero, La Barca de Oro y El Salado también se han registrado protestas.

Dos camiones con alimentos llegaron al lugar con el fin de contener a los que protestaban.

Apagones de hasta más de 20 horas a lo largo de toda la isla se han convertido en las últimas semanas en la realidad de los cubanos, que vuelven a hastiarse de la ineptitud de su gobierno para proveerles de los servicios más básicos.

