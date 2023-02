Ciudad de México, México.- La profesora Mirta Delgado Labrada cuestionó en su perfil personal de Facebook a los dirigentes cubanos, quienes pierden el tiempo y recursos en reuniones y propaganda; pero no mencionan cómo van a solucionar la actual crisis que afecta todos los sectores de la vida en la isla.

“Llevo un rato revisando Facebook y mirando tantas reuniones de esto y lo otro, recepciones, premiaciones, análisis de todo tipo (de educación, de salud, del la UJC, del partido, de la agricultura), en fin de todo y no veo ni una sola palabra de la crítica situación monetaria, alimentaria,de medicamentos, de insumos médicos, de transporte…de todo, cuestionó la camagüeyana.

A Delgado, ante el desastre actual, le sorprende ver imágenes de dirigentes felices por lo que se pregunta: “¿vivirán en un mundo paralelo?”

La profesora cuestionó fuertemente el gasto de recursos que están empleando para la farsa de“las elecciones” al viajar de un lugar a otro moviendo diputados que en esas zonas no conocen pero se supone que la población tena que votar por ellos. Por supuesto estos recorridos se realizan gastando combustible de las reservas del estado, aunque luego no haya para las ambulancias o el trasporte masivo. Mientras el gobierno derrocha lo poco que hay en sus habitual propaganda, los cubanos como describe Mirta, se trasportan en coches tirados por caballos como si estuviésemos en el siglo XIX.

“Nadie puede decirle a esos personajes que no ha venido el aceite, el exiguo aceite de la canasta básica, que la libra de arroz está por encima de los 120 pesos, que no hay leche para los niños, que el pan es de pésima calidad”,escribió Delgado apuntado algunas de las vicisitudes actuales.

A ello añadió que los cubanos y cubanas no tienen dónde adquirir cosas necesarias. “No hay donde comprar blumer, tacasillos, ropa, zapatos, detergente, jabón, porque el de la canasta además de pésima calidad no alcanza, etc, etc”.

El agujero en el que ha caído Cuba es tan profundo, tras seis décadas de insistir el régimen en un sistema que no genera recursos, que ni siquiera hay azúcar y arroz. El último es el cereal base de la dieta en la isla; mientras que la azúcar ni siquiera tienen para abastecer las bodegas. Recordemos que antes de que Fidel Castro desmantelara los centrales en uno de sus arrebatos, Cuba era una potencia azucarera. Hoy no tenemos ni para endulzar el café.

“Por favor no hagan más reuniones, más excursiones, más vueltas y vueltas. Ya estamos agotados, hambrientos, carentes de cosas elementales”, pidió la profesora.

Actualmente Cuba vive una de las peores crisis de su historia, solo equiparable con la de los años 90, tras el colapso de la unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los cubanos que se han atrevido a protestar en las calles fueron encarcelados, así que la mayoría, como Mirta, acude a las redes, impulsados por el hartazgo.

“Por favor, hay que hacer un aire, un alto y comenzar a pensar diferente, nos estamos quedando sin jóvenes, sin profesionales. ¿Es que eso tampoco dice nada? ¿Hasta cuándo, por favor? ¿Hasta cuándo podremos resistir?”, concluyó.

