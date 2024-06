MÉRIDA, México -. Los presos del 11J Jorge Bello Domínguez y Jorge Luis García García denunciaron respectivamente este fin de semana falta de atención médica en cárceles del régimen.

El periodista independiente Bello Domínguez llevaba más de 72 horas con un dolor de muelas desatendido en el Combinado del Este, informó Martí Noticias.

“Jorge lleva más de 72 horas con un fuerte dolor de muelas, donde en el penal no hay un dentista, no hay nada para brindarle porque no tienen nada, y debido a ese dolor de muela, hasta está descompensado de la presión y del azúcar también”, se quejó su esposa Yuleidy López.

La mujer denunció que el preso político sobrevive además en pésimas condiciones de alimentación e higiene.

“Es pésima, pésima, pésima la alimentación y de la higiene ni hablar, hay un chinchero que por favor las chinches que hay allí en el penal”, precisó.

Bello Domínguez está recluido junto a presos comunes de alta peligrosidad, “lo mismo asesinos, que los que roban. Allí están todos ligados, el único preso político que está en el destacamento es él”, dijo López.

La madre del periodista mostró también su preocupación en declaraciones a Martí Noticias.

“Jorge reclama sus derechos y allí hacen ellos lo que les da la gana, toda la madrugada sentado en una cubeta, me dijo ayer, con el fuerte dolor de muela, que no tienen dentista, y todo es que no tienen. Era para que ya esa muela se la hubieran sacado hace rato, ya eso hace meses que él está con ese problema y ahora volvió el dolor hace más de 72 horas, eso me tiene muy preocupada”, denunció.

Ex colaborador de CubaNet, Bello Domínguez fue sentenciado a 15 años de prisión por manifestarse el 11J en Güira de Melena.

Durante su estancia en prisión, recibió una golpiza de presos comunes orquestada por su captores y ha sido privado de derechos.

Por su parte, la familia de Jorge Luis García García se ha quejado de que arrastra una tumoración en el cuello, producto de la violencia ejercida durante su arresto, que las autoridades del penal de Boniato, en Santiago de Cuba, se niegan a atender.

“La situación de mi hermano es la bola esa que tiene en el cuello, que no le han hecho ningún tipo de cirugía para ver si es malo, el reeducador no dice nada, que no hay cirujanos, y eso va creciendo y no hay una asistencia médica, dada la situación que tiene él allí, preso injustamente”, dijo su hermano Daniel García García, a tres años de la detención violenta que le propició el trauma.

“Le están dando el almuerzo a las cuatro de la tarde y la comida a las 11 de la noche, es una injusticia lo que están haciendo con esos muchachos”, agregó.

Jorge Luis García García, manifestante del 11J en Palma Soriano, recibió una sentencia de 13 años de privación de libertad.

Sus familiares han denunciado antes vejaciones y malos tratos en prisión.

