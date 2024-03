LA HABANA, Cuba -. El prisionero político cubano Alien Tijerino Castro, condenado en el 2022 a cuatro años de privación de libertad por lanzar más de 500 octavillas en una calle de Centro Habana, denunció los atropellos que cometen contra él en el campamento de trabajo correccional La Lima, a donde fue trasladado recientemente.

A Tijerino Castro, recluido desde el 19 de junio de 2021, le negaron el pase a su casa correspondiente al 23 de febrero. El recluso se encontraba en la llamada Zona 0, un campamento aledaño a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, cuando lo sacaron de “cordillera” (traslado) hacia La Lima.

Declaraciones de Alien Tijerino

“Cuando llego allí todo se descoordinó, ya no tengo pase, fui a ver al Jefe de Unidad y me dice que no, que me olvide del pase, que eso es a partir de cuando yo llegué”, denunció a través de un audio enviado a CubaNet.

Asimismo, el prisionero político manifestó que hizo una solicitud de traslado para otro campamento o para regresar a la Zona 0 pero resultó infructuoso. “El mismo jefe de La Lima me dijo que no, que me olvidara de traslado, que él personalmente me había ido a buscar a mí”, dijo.

Tijerino Castro opina que fue cambiado de un régimen de mínima a severo, pues a pesar de que La Lima está clasificado como CPA, es decir, Centro Penitenciario Abierto, es un campamento que se encuentra cerrado todo el tiempo.

“Son casi 70 hombres metidos dentro de una compañía, solamente abren para salir a almorzar y comer y para el día que toca el teléfono que son tres veces a la semana”, comentó.

“Viendo las condiciones que tiene este campamento me parece que están tratando de asfixiarme, porque como tengo la condicional pegada ahí están buscando algún motivo para revocarme o negármela”, aseguró.

De acuerdo con el activista, miembro de la ONG Delibera, debido a este traslado ahora a su familia le resulta más dificultoso acudir los días que le corresponde visita, no sólo porque el campamento queda más lejos sino también porque se ha encarecido el precio del transporte.

“Aquí hacen lo que quieren, me quitan tiempo de visita, de pabellón, me quitan el pase, me sacan cuando quieren y no hay nadie a quien reclamarle. Los teléfonos no tienen salida internacional, que eso lo veo como un método de ellos para que no podamos hacer ninguna denuncia”, refirió.

Precisamente, el preso político contó también que en La Lima la visita conyugal (pabellón) es de solo tres horas, mientras que en la Zona 0 es de 12; además, denunció que la comida es muy poca y está mal elaborada.

“Aquí están matando a la gente de hambre. Yo muchas veces me levanto con mareo y con descenso porque entre una comida y otra no hay más nada”, lamentó.

Tijerino Castro está sancionado en la “Causa 3 de 2022”, la misma por la que fue condenado el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, por el supuesto delito de propaganda enemiga, específicamente por lanzar octavillas junto a un grupo de activistas con frases y consignas martianas, exigiendo la libertad para los presos políticos y de conciencia, así como el cambio de sistema.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.