MÉRIDA, México -. La petición fiscal de la joven de 22 años Sulmira Martínez Pérez, encarcelada en enero de 2023 tras un post de Facebook donde pedía a los cubanos lanzarse a la calle, recomienda una condena de 10 años de prisión.

Según el documento, al que tuvo acceso Martí Noticias, la fiscalía solicita 2 años de privación de libertad por desacato; nueve años de privación de libertad por delito contra el orden constitucional y, como sanción conjunta y única, 10 años de privación de libertad.

La petición agrega “las accesorias de los artículos 42.1, 52.1 y 59.1 del Código Penal, relacionados con la privación de derechos, el comiso de los bienes narrados en la Primera de la Conclusiones Provisionales y la prohibición de salida del territorio nacional”.

“Le han puesto cosas que no son, cosas que son verdad, pero cosas que es mentira. Está encabronadísima”, declaró su madre, Norma Pérez, a Martí Noticias.

La petición fiscal insiste además en mantener a la joven en prisión provisional en la cárcel del Guatao como “medida cautelar”, pese a que no cuenta con antecedentes.

Asimismo, asegura que durante juicio oral el fiscal presentará numerosas pruebas que incluyen una declaración de la acusada y los resultados de un registro de su teléfono y de su casa en Las Guásimas, en Arroyo Naranjo, La Habana.

En el documento se asegura que Sulmira Martínez Pérez vigiló la tienda Las Guásimas, ubicada a aproximadamente a 100 metros de su casa, y “llegó a recolectar varias botellas” que serían usadas como “cocteles molotov”, aunque reconocen que esas supuestas pruebas “no fueron ocupadas”.

Finalmente, declaran que los posts de la joven tenían “la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República”.

La joven Sulmira Martínez Pérez fue encarcelada por el régimen cubano el 10 de enero de 2023 por una publicación en redes sociales.

Activistas han denunciado que, en el caso de Sulmira, las autoridades cubanas han cometido múltiples violaciones de derechos, incluyendo detención arbitraria, falta de un juicio justo, violación a la privacidad y tortura.

La joven alcanzó aún más notoriedad tras ser mostrada autoinculpándose en un video propagandístico que el régimen cubano difundió a través de la televisión estatal.

“Estando en Villa Marista la sacaron por el televisor y no le taparon la cara, pero según ella le dieron un papel para que hablara lo que ellos querían. Le dijeron que si decía todo lo que había en el papel la iban a soltar. El ‘soltado’ fue que de ahí de Villa Marista fue para El Guatao; una mentira más. Yo quisiera que me trancaran a mí y a mi hija la sacaran para afuera, pero eso no se puede hacer”, denunció la madre de la joven.

En junio de 2023, Norma Pérez denunció públicamente que su hija estaba deprimida en prisión debido al trato hostil recibido por las autoridades y temía que su situación pudiera llevarla a atentar contra su vida.

Norma, además de enfrentarse a la angustia de ver a su hija sufrir, también tiene que lidiar con la vigilancia y el hostigamiento constante de la Seguridad del Estado.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.