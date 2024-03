AREQUIPA, Perú – Amanda Lemus Ortiz, la niña cubana que necesita un trasplante de hígado con urgencia y recibió visa humanitaria, próximamente viajará a España para realizar su operación.

La noticia trascendió en el perfil de Facebook de la activista Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, quién señaló que la pequeña ha sido sometida a un chequeo médico para analizar su estado de salud antes de emprender un viaje de más de diez horas en avión.

En su última actualización del caso de la niña, Crofs indicó que la infanta de dos años fue ingresada nuevamente y se le practicó un examen general para determinar si necesitaba estabilizar algún parámetro antes del vuelo.

“Sigue sin presentar ascitis y la hemoglobina la tiene en 8,5 por lo tanto no será necesario transfundirla antes del viaje. Todo lo demás estable”, detalla en la publicación.

“Sin duda alguna la mejorada y variable dieta a la que Amanda tiene acceso desde hace más de un mes, gracias a todas las manos amigas y solidarias que se han interesado por este caso, ha hecho la diferencia. La dieta alimenticia en niños como ella es importantísima”, agregó la activista, quien, no obstante, resaltó que la niña aún presenta “un deterioro físico que duele de ver”.

Según el reporte, Amanda Lemus no está durmiendo bien pues se le ha incrementado la comezón, agravante de su propia enfermedad, lo cual no la deja descansar como debería.

“No ha vuelto a vomitar, aunque tampoco está comiendo mucho. Amanda no se está sintiendo bien, es notable en su estado de ánimo. Está intranquila, se queja y llora bastante”, resaltó Crofs.

El caso de Amanda

Amanda, de solo dos años, diagnosticada con atresia de las vías biliares, lleva más de un año esperando por un trasplante de hígado. Durante ese tiempo su vida ha sido prácticamente en hospitales.

El padre de la niña, Manuel, es un donante compatible, lo que debería haber facilitado la operación. Sin embargo, no ha sido así.

En la presentación de la campaña para recaudar fondo para la operación de la niña, en desgarrador testimonio, se lee: “Hola, mi nombre es Amanda, apenas tengo dos años y no puedo escribir, mis papis están escribiendo por mí. Yo nací con una enfermedad que se llama atresia de las vías biliares, cuando tenía dos meses me operaron para alargar mi vida y esperar por un trasplante de hígado. Ya ha pasado más de un año y mi salud empeora cada día (…) Mi papi va a donarme su hígado porque es compatible, yo solo necesito un pedacito, pero es una operación costosa y mi mami y mi papi no pueden costearlo, ahora padezco de insuficiencia renal también porque la cirrosis me está haciendo daño en los riñones, el déficit de calcio me ocasiona fracturas patológicas, típicas de la osteoporosis. (…) El tiempo sigue pasando y mi vida con solo dos años se va muriendo. Por favor, ayúdame a vivir, lo que sea que puedas, ayudará a regalarme una sonrisa y me dará esperanzas…”.

La madre de Amanda ha denunciado públicamente la inacción de las autoridades cubanas, calificándola de “crimen” que amenaza la vida de su hija. En un mensaje dirigido a los gobernantes del país, Milagros declaró: “Eso que ustedes están haciendo es un crimen. Me están matando a mi niña. (…) No quieren ni siquiera intentar hacer algo por ella, haciendo alegaciones a falsas gestiones, dándonos la espalda, siendo indolentes ante el dolor de nosotros y ante el dolor de ella”.

A pesar de la presión mediática y la indignación generalizada, el régimen cubano no se pronunció sobre el caso de Amanda hasta el pasado 25 de enero. Las autoridades reconocieron la gravedad de la situación de Amanda y la necesidad de un trasplante de hígado con donante vivo. Sin embargo, la burocracia y la falta de acción han obstaculizado el proceso, frustrando a su familia y seres queridos.

