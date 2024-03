MÉRIDA, México – Asdrúbal Kindelán Garbey, padre del joven de 18 años Cristian Osmauri Kindelán Mora, quien está detenido tras la manifestación del 17 de marzo en la carretera del Morro de Santiago de Cuba, exigió la libertad de su hijo.

En declaraciones a CubaNet, el hombre de 39 años denunció que Cristian está detenido desde el 23 de marzo por un supuesto video donde sale agrediendo a oficiales del MININT.

“No enseñan el video porque no hay agresión ninguna”, afirma este padre quien reivindica que estuvo todo el tiempo junto a su hijo en la protesta.

Se trató de “una manifestación pacífica, una manifestación que no hubo ninguna agresión, una manifestación que lo que quisieron empezar la agresión fueron ellos mismos, la gente del DTI, los Boinas Negras, quisieron ellos mismos empezar la manifestación de agresividad, y el mismo pueblo dijo que no, que era pacíficamente, que lo que estamos pidiendo era nada más que corriente y comida”, dice atribulado Asdrúbal, quien participó en la protesta además con su otra hija de dos años.

“Al cabo de los días, vienen aquí a llevarse a mi hijo, que salía supuestamente él en un video agrediendo e insultando a uno oficiales del MININT, algo que es totalmente incierto, porque es que yo estaba ahí, en la manifestación con mis hijos”, asegura.

De esta manera, el día de la detención le “inundaron la cuadra de oficiales como si mi hijo fuera el asesino más buscado de Santiago de Cuba”.

Tras salir de la estación de Versalles, a donde fue a exigir la libertad de su hijo, Kindelán Garbey hizo una directa por la cual estuvo detenido tres días y salió con una fianza de 50.000 pesos.

Varios oficiales “salieron de una guaguita, me cayeron arriba, me quitaron el teléfono y me esposaron”, relata.

Sobre qué lo motivó a denunciar públicamente, relata que: “el mayor de la Seguridad del Estado Óscar se va y cuando viene me dice que él no me va a enseñar ningún video, porque él para meterle preso a alguien no tiene que enseñarle nada, y es cuando yo me insulto, y empiezan entonces luego ahí, en ese momento los problemas ya no solamente con mi hijo, sino entonces conmigo también.

Asimismo, narra que el mayor se negó a enseñar el supuesto video y le dijo hipócritamente que: “el juez, el fiscal y los abogados tienen que hacer lo que nosotros digamos”.

Por su parte, la familia ha bajado todos los videos de Internet de la protesta para probar que Cristian protestó pacíficamente.

Además, Asdrúbal cuenta que días después de la protesta: “Están yendo a las casas poco a poco y recogiendo personas”

“Claro que tengo miedo, ya en la esquina de mi casa me parquearon una patrulla, este es un gobierno asesino, un gobierno que te mata”, concluye.

Este sábado, la organización Prisioners Defenders (PD) elevó a 41 la cifra de detenciones verificadas durante las jornadas de protestas populares en Cuba, ocurridas el pasado 17 y 18 de marzo.

De las 41 detenciones, la organización precisa que ha confirmado a 20 presos políticos que permanecen arrestados, 15 detenidos en proceso de verificación y 6 personas liberadas.

