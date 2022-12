CDMX, México-. “Pocas de las experiencias que podamos vivir son tan estresantes, desesperantes y dotadas de una importancia brutal como es la de tener a un hijo enfermo con una condición especial y difícil”, escribió en su facebook Raúl González. El cubano solicitó ayuda para su hijo, César de Jesús González, paciente de cáncer y que no tiene el medicamento del que depende su vida.

González pidió desesperado dos de los medicamentos que necesita el joven y no hay en el país. Se trata de dacarbazina y ciclofosfamida. La primera es la que lleva el esquema ideal de su tratamiento. Raúl explica que ambos son sueros citostáticos, requeridos por los pacientes de esta grave enfermedad.

El cubano, quien según sus redes vive en Santiago de Cuba, describió la impotencia que siente al no poder hacer nada más por su hijo. También relató lo desesperante que resulta necesitar algo tan básico sin tener respuesta del sistema de salud.

“Lo que cualquier persona del mundo puede al menos acceder y nosotros no podemos porque en todo este país no lo hay: un tratamiento oncológico”, dijo Raúl González en Facebook.

Ante la incapacidad del estado para proveer medicinas esenciales, este padre acudió a las redes para solicitar ayuda de cualquier persona.

“Hoy mi grito es hasta el cielo. Mi grito es por la vida, y pido que cada persona que le sea posible aportar un granito de arena me ayude. Sé que no es fácil, pero tal vez alguien consiga lograrlo con algo más de empeño, pensando en que su granito salvará a un joven con inmensas ganas de vivir, y a un padre que grita a los cuatro vientos. Hagan algo por mi hijo. Estoy desesperado”, afirmó.

Hasta el momento, su publicación fue compartida más de dos mil veces y más de mil cubanos han comentado la misma. Entre los mensajes de aliento, también otros usuarios denuncian la precariedad del sistema de salud.

La villaclareña Bárbara Rodríguez afirmó: “cada día esto está peor “. Luego la madre cubana preguntó: “¿Donde esta la potencia médica de Cuba? ¿Dónde? Es muy triste ver como un hijo se le va apagando a ese padre como una vela. Qué desesperación tan grande se vive. Es todo en general. Podemos pasar hambre, necesidades, pero ya ver a un familiar que se muere y que en los hospitales no lo tratan, es lo último”.

Cada vez es más habitual que se viralicen publicaciones de cubanos que acuden a las redes sociales para pedir medicinas para ellos o sus familiares.

Ante el desabastecimiento en las farmacias, los nacionales han tenido que ingeniárselas para acceder a los tratamientos que necesitan. En las redes han aparecido grupos que gestionan donación, intercambios. Por otra parte también se comercializan en el mercado informal a precios exorbitantes. Pero no todos los tratamientos aparecen. Los más selectos deben ser encargados al extranjero.

En el caso de Raúl ha acudido a este llamado de auxilio como su última opción.

“Muchos días quedan por delante en el proceso en el que mi hijo tendrá su sanación completa, pero estos tratamientos serán vitales en ello, por lo cual pido que intercedan por la salud de mi hijo, porque se me va de las manos poder obtener por mis propios medios este tratamiento. Por lo que grito, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta que no se puede desatar: ¡Ayúdenme!”

Esta no es la primera vez que César, el hijo de Raúl, sufre el desastre del sistema de salud cubano.

Apenas el pasado 30 de noviembre el joven escribió en sus redes: “Necesito algún amigo, familiar, hermano, o cualquier persona con deseos de ayudar a alguien que está desesperado y tocando fondo con las negligencias de este país. Coño ayúdenme.

“Ahora mismo estoy sin atención médica, y hace más de 24 horas que no me suministran medicamentos que han sido vitales para mí. No necesito que me donen medicamentos, no es que no los haya (el Hospital tiene). Lo que no hay es atención médica. Por favor, a dónde tengo que gritar”, escribió el joven que ahora no tiene el tratamiento requerido.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.