Ciudad de México, México.-Alberto Reyes Pías, párroco en la diócesis de Camagüey y una de las voces más críticas dentro de la iglesia Católica en Cuba habló en exclusiva para el medio español “El Debate”. El sacerdote analizó la situación actual de Cuba y todas las penurias y represión que vive el pueblo.

Sobre la actual crisis económica Reyes afirmó que el Gobierno cubano “ha demostrado con creces su incapacidad para construir una sociedad no sólo próspera, sino capaz de responder a las aspiraciones más elementales del ser humano”.

El clérico también destacó la esencia represora del régimen y cómo cada día está más expuesta.

“Ahora ya no hay marcha atrás, porque ahora hemos visto el verdadero rostro de aquellos que durante años nos hablaron día a día y machaconamente de lo mucho que nos amaban y querían nuestro bien. Ahora sabemos que todo era mentira, y que no les vacila ni la mano ni la voz a la hora de proclamar destrucción y muerte, y de incitar a la guerra de hermano contra hermano en una lucha cuyas heridas tal vez no sanen nunca”, afirma el religioso.

Isla en Fuga

En su entrevista con “El Debate”, el párraco habló sobre la ola migratoria actual y señaló que no es nueva.

“Desde el mismo año 59 somos una isla en fuga, donde cada vez más personas ven la emigración como la única solución posible, y asistimos impotentes a la ausencia progresiva de aquellos con los cuales hemos crecido. Sentimos que aquí no tiene cabida la esperanza. Cuando una y otra vez escuchamos que esto no hay quien lo cambie, se nos rompe en el alma la esperanza”.

El Padre, añadió que “Cuba, a pesar de su belleza y su potencial innegable, parece una isla maldita condenada a la noche eterna, sin cabida para la esperanza.

El padre Reyes criticó también el sistema de la dictadura de echar a pelear a hermano contra hermano, creando una red de espionaje y delación urbana que sumerge a los ciudadanos en una paranoia continua.

En los últimos años, Alberto Reyes Pías ha sufrido el acoso y el hostigamiento de las autoridades por oponerse abiertamente a la dictadura. Ha sido acosado por la Seguridad del Estado a través de llamadas de advertencias, actos de repudio y amenazas de procesamiento judicial.

Reyes junto Castor Álvarez, Jorge Luis Pérez Soto, Léster Zayas, Kenny Fernández entre otros religiosos denuncian activamente al gobierno y piden una transición a la democracia.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.