AREQUIPA, Perú – Lisandra Rodríguez, conocida como la “Amy Winehouse cubana”, una joven que se ha viralizado en redes sociales por su parecido con la fallecida artista británica, arremetió contra el programa Con Filo por utilizar su imagen en favor del régimen cubano.

Rodríguez puso de manifiesto su inconformidad a través de comentarios en la página de Facebook del programa de propaganda estatal, así como en videos que compartió en sus redes sociales.

“Yo no estoy a favor de nada. Así que no me mezcle en su programa político”, dijo la popular cubana a Michel Torres, presentador de Con Filo.

La Amy Winehouse de la Isla comentó que detesta ese “programita” y que sino salía a la calle a expresarse “es por miedo”.

El espacio televisivo del régimen utilizó la polémica entre Lisandra Rodríguez y el periodista Ernesto Morales, radicado en el exilio, suscitada por comentarios de la joven en los que expresaba su intención de evitar temas políticos.

El hecho sirvió a Con Filo para tratar de desacreditar el trabajo de influencers que abogan por la libertad de Cuba en el exilio y dar una imagen de apoyo a la dictadura dentro de la Isla.

“Partía de faltas de respeto cuenten las cosas como son, ¿por qué caraj… no hicieron un programa diciendo que me botaron del trabajo por volverme viral en las redes? Mandaron a que me sacaran. Dejen la frescura de estar manchando mi imagen en este tipo de programas, que yo odio este programita, yo no voy a estar nunca en la vida apoyando la falsedad de ustedes. Yo soy real”, escribió la joven cubana.

Una “Amy” a la cubana

La popularidad de la cubana creció a inicios de mayo, luego que su parecido con la famosa artista británica fuera celebrado en varios medios independientes de Cuba.

En fechas pasadas, Lisandra fue expulsada del bar Escabeche (Habana Vieja), donde trabajaba extraoficialmente como camarera, tras aparecer en medios independientes.

“Yo trabajaba ahí brindando un servicio de apoyo, yo no tenía papeles para trabajar ahí”, precisó la joven. Asimismo, pidió a los medios independientes atenerse a sus declaraciones. “No divulguen más noticias falsas, no me mezclen con política, me expulsaron simplemente por el hecho de que yo estaba trabajando ilegal”, aseveró.

“Yo estaba trabajando sin papeles, y como en todas las publicaciones pusieron que yo era camarera del bar de Obispo y Villegas, los directivos de mi jefe se enteraron y preguntaron quién era yo”, contó. “Yo sabía que [el despido] iba a suceder tarde o temprano”, agregó.

Rodríguez, desde adolescente, comenzó a escuchar la música de la cantante británica Amy Winehouse, pero no percibía su parecido con la artista hasta que las personas lo comenzaron a notar.

Al percibir su semejanza con la intérprete de Back to Black, decidió rendirle su propio homenaje a la cantante fallecida en 2011 a los 27 años.

“Solo me peino y me pinto como ella porque no uso más maquillaje. También me empecé a hacer sus tatuajes”, explicó.

Aunque la “Amy cubana” no tiene pensado entrar en el mundo del arte, canta en sus ratos libres para desahogarse, detalló.

