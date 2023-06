La Habana, Cuba.- Con bombo y platillo se acaba de presentar en la Casa de las Américas la nueva antología de Ernesto “Che” Guevara,un texto en siete tomos, editado por Ocean Sur con la asesoría del habanero Centro de Estudios Che Guevara.

Según sus presentadores se trata de un compendio que recoge casi toda la obra escrita por el guerrillero argentino-cubano, con capítulos especiales sobre su juventud, su paso por la Sierra Maestra, los años en el gobierno cubano, y sus últimas etapas en el Congo y Bolivia.

Un ambicioso y costoso proyecto que será de muy poca utilidad para sus posibles lectores. Porque cualquier observador medianamente informado sabe que el pensamiento del Che Guevara resulta inaplicable en la actualidad. Sus llamados al centralismo económico, el desprecio de categorías como la ganancia y la rentabilidad, así como el desdén con que contemplaba las relaciones de mercado yacen hoy sepultados en el olvido.

Incluso en aquellas naciones donde prevalece el inmovilismo político, algunas con sistemas unipartidistas, no ha quedado más remedio que aplicar las palancas del mercado para sacar a flote la economía.

Ni siquiera en Cuba, a pesar de lo que expresen los académicos oficialistas en programas como la Mesa Redonda, el pensamiento económico del Che tiene vigencia.

Esa insistencia gubernamental de luchar por la autonomía de la empresa estatal socialista hubiese chocado frontalmente contra los postulados de Guevara que pedían una empresa atada a los niveles superiores de la economía mediante el Sistema de Financiamiento Presupuestario. Me atrevo a asegurar que mucho menos hubiese comulgado el Che con la presencia de actores no estatales como las mipymes, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia.

Algunos de los académicos que participaron en el compendio de los trabajos del Che aprovecharon la ocasión para profundizar en algunas de las facetas del malogrado guerrillero. Por supuesto, se cuidaron de mencionar las maniobras del castrismo en torno a la figura del Che Guevara durante los varios zigzagueos que ha conocido la isla.

No se refirieron, por ejemplo, al ostracismo en que cayó la figura del Che cuando Cuba abrazó la estrategia del Cálculo Económico( el rival del Financiamiento Presupuestario) tras la celebración del Primer Congreso del Partido en 1975.

El Che, que había sido un crítico del sistema económico que prevalecía en la Unión Soviética y en sus colonias del este europeo, hubiese constituido un impedimento para aquella primera sovietización de la vida caribeña.

La mejor muestra del olvido que se tendió sobre el legado del Che fue la trascendencia que durante el decenio 1975-1985 alcanzó el que había sido su principal oponente durante la polémica económica de los años sesenta: Carlos Rafael Rodríguez. Este viejo militante del Partido Socialista Popular llegó a convertirse en esos años en la tercera figura del régimen, por detrás de los hermanos Casto Ruz.

Solo cuando la dictadura sintió temor por los aires de la perestroika que soplaban desde Moscú, hacia 1986, se decidió retomar la figura del Che Guevara, y alejar a la isla de los tímidos mecanismos de mercado aplicados durante la sovietización.

Como parte de ese giro, la cúpula del poder les encomendó a algunos académicos escribir acerca del guerrillero argentino-cubano.

Fue así como vieron la luz El pensamiento económico de Ernesto Che Guevara, de la autoría de Carlos Tablada, y Che, el socialismo y el comunismo, de Fernando Martínez Heredia, que obtuvo uno de los premios del concurso Casa de las Américas.

Ahora se publica la citada Antología, en momentos en que la cultura oficialista intenta retomar el programa de promoción de la lectura, fundamentalmente entre los jóvenes. Se dijo que un ejemplar del libro será enviado a cada una de las bibliotecas del país.

Aun así, y a pesar de la insistencia oficial para que los jóvenes lean al Che, no dudamos de que los textos que forman esta Antología se añejen, en medio del polvo y las polillas, en los estantes de las bibliotecas.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

