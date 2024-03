AREQUIPA, Perú – Varias personalidades fuera de Cuba han reaccionado en las últimas horas a la entrevista del dúo urbano Charly y Johayron, en la cual los artistas rechazaron hablar sobre las recientes protestas populares en la Isla que exigían libertad, comida y electricidad.

“Charly y Johayron. Este es el hombre nuevo. Que a nadie se le olvide que estos no quisieron ponerse de parte del pueblo cuando más se necesitaba. Ahora llénenle los conciertos”, escribió en X (antes Twitter) el actor y youtuber Roberto San Martín.

Asimismo, el cantante y rapero Kamankola hizo referencia a la postura del dúo a través de una rima que publicó en redes sociales.

“Te preguntaron por Cuba y la lengua le sacaste, y le otro brother más traste partiéndose en dos la tuba. Que el video no se suba, que si el avión y las redes, que si puede o sino puede, que si música y si mami. Lo que hay es que sacar de Miami pa´l carajo a todos ustedes”, dice parte del rap.

La partió mi hermano @kamankola_ con esta rima dedicada a los cobardes. #CubaPaLaCalle pic.twitter.com/LLssPEjC4E — Roberto San Martín (@rocamadur) March 19, 2024

La postura de Charly y Johayron también fue objeto de reproches del influencer Alexander Otaola y el espacio de La Mesa Nostra del canal América TeVé.

“No son los más pegados, son los más despegados de la realidad de Cuba. Que no defiendas al pueblo cubano que te construyó, el artista que eres me resbala al final ustedes son artistas de ‘Patria o Muerte’. Pero bro la lengua estuvo de más. Que falta de respeto con tu pueblo”, señaló también Yotuel Romero, cantante y compositor, en Facebook.

En medio de la controversia suscitada, el dúo ofreció nuevas declaraciones en las que reconocen comportamientos inapropiados, aunque aseguran que su intención no es “justificar nada”.

Según el pronunciamiento, replicado en el canal en Youtube del escritor y activista Luis Dener, los artistas dicen estar “apenados con toda esta situación mal interpretada de una entrevista absurda”.

Además, sus palabras estuvieron enfocadas, de manera vaga y tibia, en aclarar que no hubo una intención de burla hacia el pueblo cubano, mas no en enviar un mensaje contundente en relación a la situación de la Isla que detonó las protestas populares.

“La danza de la cobardía (…) Te das cuenta de que no hay firmeza de carácter. Asere si tú te vas a sentar ahí, háblale al pueblo, háblales a las madres, háblales a los niños, a tus seguidores, que la gente vea que uno se puede equivocar, pero puede rectificar. ¡Rectificar! No tirar un descarito porque ‘se me está sazonando en las redes sociales y se está hablando de que puedo perder conciertos’”, dijo Dener en su video-reacción.

