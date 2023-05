Ciudad de México, México.-“Estoy desesperada. Me tienen desaparecido al mayor. A Luis Miguel Alarcón Martínez le metieron una patada en la cabeza. No sé si mi hijo está vivo o muerto. Su hermano salió a ayudarlo y le dieron golpe por donde quiera. A mí me dieron, a mi hija le entraron a galletas también”, relata Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los manifestantes detenidos en Caimanera.

Ella agrega que su otro hijo, Felipe Correa Martínez, tiene discapacidad intelectual. “Están todos golpeados”, repite una y otra vez Victoria en declaraciones exclusivas para CubaNet.

La madre de los jóvenes apunta que ninguno de los manifestantes actuó con violencia sobre las personas o los bienes estatales.

“Salieron porque vieron lo que sus sobrinos estaban comiendo: chícharos con gorgojos, arroz y un plátano hervido, todo cocinado sin aceite ¿Qué somos? ¿ machos(cerdos)?, cuestiona Victoria

“Salieron porque no aguantaron más. Oyendo a esas criaturitas decir: “tengo hambre”. Eso los llevó a manifestarse.

Caridad Alarcón Martínez, hermana de Luis Miguel y Felipe agrega que cuando ella intentó de intervenir para que no atacaran a sus hermanos, le dieron una paliza, a pesar de que es una mujer enferma y madre de cinco niños.

“Eran hormigas, no hombres, arriba de esos muchachos”, agrega Victoria.

También en entrevista a CubaNet, Zoralia Matos Pajan, madre de Yandris Pelier Matos, otro de los detenidos, denunció que a su hijo los boinas negras le partieron la cabeza a golpes.

Ninguna de estas madres sabe dónde y cómo están sus hijos.

“Tengo una casa donde se me están cayendo los ladrillos. Mis nietos están enfermos y me piden 500 y mil pesos por las medicinas que necesitan”, explicó Zoralia sobre la desesperada situación que vive su familia. Una escena que se repite a la largo de Cuba

“Como madre pido al pueblo que me ayude. Quiero a mis hijos, que me los tienen incomunicados. ¿Hasta cuándo es esto?, exige Victoria Martínez.

¿Qué pasó en Caimanera?

Este seis de mayo se reportaron protestas cuidadanas en Caimanera, Guantánamo. Cientos de cubanos salieron a la calle a gritos de “Libertad” , “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”. Posteriormente cortaron el Internet en la localidad y luego en casi todo el país

Hasta el momento se han podido identificar cinco hombres que permanecen detenidos por las protestas de este seis de mayo en Caimanera. Sus familias desconocen su paradero y no se han comunicado, por lo que se encuentran en desaparición forzada.

Según ha confirmado el activista y reportero independiente Yeris Curbelo, residente en la localidad, se trata de Yandris Pelier Matos, los hermanos Felipe Correa Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez, y los también hermanos Rodi y Daniel Álvarez González.

