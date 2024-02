SAN LUIS POTOSÍ, México.- Con una promoción de 14 egresados, la Facultad del Partido “Alejandro Nápoles León” de Cienfuegos celebró la primera graduación de la Licenciatura en Ciencias Sociales, de reciente creación.

De acuerdo con un reportaje del telecentro oficialista Perlavisión, los recién graduados “se suman a las diferentes organizaciones políticas y de masas en Cienfuegos”.

“El aprendizaje nunca termina, siempre hay algo nuevo que aprender y mejorar (…) Los convoco a que seamos consecuentes con lo expresado por Raúl Castro, cuando nos pidió que, dentro de muchas tareas, encontremos tiempo para superarnos”, dijo Nelson Felipe Mulet, uno de los “más integrales del curso”. “El conocimiento siempre ha sido siempre un arma esencial y lo es mucho más en el presente”, enfatizó.

Con la convicción de que “no los defraudarán”, el egresado prometió a la cúpula del régimen servir a sus intereses, ahora desde las organizaciones políticas y sociales donde los inserten.

En la exaltación de esta “licenciatura”, una suerte de adoctrinamiento intensivo durante cinco años, los medios oficialistas opinaron que los titulados habían superado un “amplio plan de estudios”, que está dirigido a “superar su capacidad y preparación para desempeñar diversas tareas en la sociedad”.

En esta escuela, considerada también una “Facultad”, adscrita a la Universidad del Partido Ñico López, cursa estudios de pregrado el 80 por ciento de los cuadros políticos de Cienfuegos, mientras que el resto lo hace en posgrado.

El plan de estudio está compuesto por materias de Filosofía, Economía, Relaciones internacionales, entre otras asignaturas, aseguraron directivos del centro en una nota previa del telecentro local.

Escuelas de propaganda en un país en crisis

Sin precisar, por supuesto, cuántos recursos moviliza una escuela como esta y cuánto presupuesto debe invertirse para sueldos de maestros y actividades de diversa índole, el régimen continúa apostando por el adoctrinamiento político en aras de garantizar esa continuidad de cuadros dedicados a reprimir y censurar desde los puestos que ocupen.

Centros de propaganda como este continúan activos en todo el país, asegurando esa pretendida “continuidad” del castrismo en la Isla.

En el reciente VII Pleno del Partido Comunista de Cuba (PCC) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó: “Esfuerzos que no se traducen en soluciones; medidas que no fructificaron; y pronósticos que no se cumplieron”.

Además, reconoció que se necesita fortalecer el papel del PCC en lo referido al trabajo político-ideológico.

Estas “fallas” se suman al mal funcionamiento de los comités municipales del Partido, a las deficiencias que se observan en las reuniones de sus núcleos a nivel de base, y a la necesidad de transformar la Universidad del Partido “Ñico López”, referidas por el gobernante en el Pleno en cuestión.

