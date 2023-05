Ciudad de México, México.- “Tenemos un niño de 5 años con una Parálisis cerebral y epilepsia, el cual fue operado de pie equino. En la madrugada del 17 comenzó a llorar porque se le había ido el pie de lugar en el yeso”. Así comienza el relato de una pareja de padres Reynier Valdés y Nayla, quienes comparten un perfil conjunto en redes.

Ante el dolor de su niño, llamaron al servicio de ambulancias y esta llegó rápido. Sin embargo, la odisea comenzó en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez.

“Primeramente los ortopédicos de guardia se encontraban durmiendo y al presentase en el cuerpo de guardia la antesala fue un sinfín de justificaciones para atender al niño. ‘No hay yeso, no hay gasa, no hay esparadrapo, no hay, no hay’. Ahora me pregunto: ¿Somos o no una potencia medica ? ¿Dónde están los insumos médicos para urgencias médicas? ¿Quién tiene la culpa de esto?, cuestionaron los padres del pequeño.

Según puede leerse en los comentarios de la publicación, finalmente no atendieron al niño, quien continúa padeciendo el dolor. Tristemente cada vez con más frecuencias aparecen denuncias semejantes en redes de pacientes o familiares de estos que han padecido el colpaso del sistema de salud donde escaseo hasta el material básico de atención primaria.

En la publicación de Reynier Valdés y Nayla, la usuaria Karina Velazco escribió: “Duele mucho lo que estamos viviendo en Cuba, que te exijan para cualquier procedimiento materiales e insumos médicos que solamente se encuentran a nivel hospitalario, empujándote a delinquir como receptor de cosas que, obviamente, salen de nuestro sistema de salud, y a precios impagables para el que vive de un salario. De estos casos están llenas las redes y la respuesta esperada no llega, sólo la desidia de los responsables y la desesperación de la familia obligada a “resolver” por sus medios cualquier recurso”.

