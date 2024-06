AREQUIPA, Perú – El padre Alberto Reyes, de la Arquidiócesis de Camagüey, ofreció una entrevista a la plataforma Voces de Cuba, publicada este lunes.

Conocido por sus críticas al régimen castrista y la defensa de los derechos humanos en la Isla, el sacerdote ofreció declaraciones sobre la migración, el adoctrinamiento, la libertad y otros temas.

“La Revolución cubana ya terminó y el Gobierno lo sabe. No existe para la gente, el pueblo está a la espera de una oportunidad para dar un paso y vivir otra realidad”, resaltó Reyes.

El sacerdote cubano comparó a la Isla con un teatro donde la gente ha aprendido a mentirse diplomáticamente. “Y entonces aquello de que yo sé que tú sabes que yo sé… Vamos a hablar directamente”, señaló.

Según Reyes, el cubano no odia su tierra, no rechaza su tierra, sino todo lo contrario.

“El cubano ama su tierra, añora su tierra, quiere volver a su tierra, pero quiere una vida… Entonces yo me voy no porque yo rechace el lugar donde nací, sino porque el lugar donde nací no me da a mí las posibilidades de la vida que yo quiero”, destacó.

El Gobierno cubano ha logrado meter en el subconsciente de la gente la idea de que nunca habrá un cambio, señala Reyes, quien cita a Oswaldo Payá y su famosa frase: “La noche no será eterna”.

“No enseñes a tus hijos a tener miedo, enseña a tus hijos a luchar por sus criterios, por sus valores, por sus principios. No les enseñes a ser políticamente correctos, no les enseñes a enmascarar sus valores, enséñales a luchar. Esto es lo que tú crees, dilo. Y si hay problemas, tú luchas y yo contigo”, comentó el párroco.

Alberto Reyes subrayó la necesidad de una libertad tangible en Cuba, una libertad real, para que la Isla pueda ir progresando hacia la vida que los cubanos desean.

“Cuando un Gobierno tiene oprimido a un pueblo no puede permitirse que ese pueblo aprenda a soñar. Un Gobierno totalitario como el de Cuba no puede darse el lujo de que la gente crea en una esperanza, en una luz, porque si cree, va a luchar por eso”.

En varias ocasiones, Reyes ha sido amenazado más de una vez por las autoridades religiosas de la Isla y por agentes de la Seguridad del Estado. Al respecto, el sacerdote alertó recientemente a los represores de Cuba que no podrán escapar de sus conciencias, aunque emigren.

“Todas las leyes que se promulgan, son leyes que dañan, que hacen más difícil la vida de la gente, que reprimen más la libertad de la gente”, afirmó reyes sobre la gestión castrista y su Partido Comunista.

“El Gobierno puede impedir que la gente se manifieste, puede impedir que la gente salga a la calle, pero no puede impedir que amemos la libertad, que añoremos la libertad. Y cuando se añora la libertad esto es como el agua, que buscará por dónde salir”, concluyó.

