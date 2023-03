Ciudad de México, México.-Analía Leyanet Carmona Pérez, de 12 años de edad, que vive en La Palma, en Arroyo Naranjo, en La Habana se encuentra ausente de su hogar. La niña escapó desde el día 19 de febrero y desde entonces sus padres y la policía la buscan.

Este tres de marzo la adolescente fue vista en una parada de autobús y una persona que la reconoció le tomó fotos y advirtió a los demás que se trataba de la niña perdida; pero nadie actuó para mantenerla a salvo.

Su madre luego de recibir la alerta escribió en su muro de Facebook: “Pueden ver en la foto que había un policía y no hizo nada. ¿A dónde vamos a parar? No hay humanidad. Cada vez que me dicen que la vieron, corro para allá como una loca, pero siempre llego tarde porque no está, ya se fue. Esas mismas personas que la ven por favor agárrenla reténganla.

Esta vez la menor fue captada con short y camiseta de fondo claro y estampados de Mickey Mouse, una ropa diferente a la que usaba cuando salió de casa. Lo que indica que tuvo acceso un lugar para cambiarse y prendas.

Su mamá, Osmarailys Pérez indicó a CubaNet, que en otras ocasiones la habían encontrado en muy malas condiciones sin asearse, comer o cambiarse de ropa durante días. También denunció que adultos han abusado de ella cuando escapa.

En estas casi dos semanas que lleva fuera de su hogar la niña fue vista el 25 de febrero en una cafetería en Santos Suárez, por Vía Blanca; y el 26 de febrero, a las 2 pm, fue vista en San Francisco y Cotorro.

Esta no es la primera vez que Analía, con discapacidad intelectual leve, abandona su casa.

Ante las reiteradas huidas, la plataforma YoSíTeCreo en Cuba insiste que “el primer objetivo de esta alerta es encontrar a Analía, pero no podemos dejar de realizar un llamado a las instituciones pertinentes para que investiguen y eliminen las causas de las reiteradas desapariciones de esta niña, de las que se reportan al menos cuatro en redes sociales en los últimos años”.

Sobre estos señalamientos su madre escribió en redes: “No me importa cuántas veces la tenga que publicar, lo haré porque es mi hija. Es todo para mí. Es mi dolor todo lo que le pase a ella. Lo digo para esas personas que hablan sin saber y comentan por qué se pierde tanto. Ella es RM (retrasada mental) y le da por irse de casa. Como su mamá que soy he tomado las medidas necesarias pero no han sido suficientes y se va”, explicó Pérez.

“Por favor, no hablen sin saber. Estoy desesperada y cada día que pasa no sé si está viva o muerta. No saben lo que es vivir así”, añadió.

La familia pidió a quien tuviese alguna información de su paradero contactar a estos números: 51004624 , 56690245 , 58243576 , 7610210.

En general se recomienda publicar las alertas de desaparecidos cuanto antes (primeras 24 horas) pues hay más posibilidades de que sean encontrados a salvo. El estado cubano no implementa ningún mecanismo para visibilizar los casos de personas desparecidas, ni siquiera si son niños, como la alerta Amber usada en muchos países. Es por ello que la ciudadanía acude a las redes sociales buscando ayuda, aunque no siempre resulta.

Ante la falta de un sistema en el país como la Alerta Amber en otros, la periodista y activista Marta María Ramírez lanzó una propuesta.

Con el consentimiento de las familias involucradas, Ramírez creó dos alertas ciudadanas: #AlertaYeniset para desapariciones de mujeres y #AlertaMayde para desapariciones de niños en la isla.

#AlertaMayde se inspira en Madeleysis Rosales Rodríguez, una adolescente cubana desaparecida en La Habana, el 30 de mayo de 2021. Entonces, tenía 16 años y estudiaba para ser maestra de Química. El 30 de mayo próximo se cumplen 2 años de su desaparición. No hay noticias sobre su paradero. Su mamá ha denunciado sistemáticamente el mal trabajo de las autoridades durante la investigación y cómo la han acosado para que no denuncie.

