CUIDAD DE MÉXICO, México.- El periodista cubano Carlos Manuel Álvarez no pudo tomar el vuelo 837 de American Airlines con destino a La Habana desde el Aeropuerto Internacional de Miami . Con su boleto en mano le notificaron que no era admitido en Cuba.

“El régimen político de mi país me acaba de negar la entrada a la isla. Los funcionarios de la aerolínea no han sabido ofrecerme ninguna explicación, solo que no pueden permitirme abordar. ‘You have been denied from Havana’, me han dicho. Estoy calmado, el dolor es ya permanente”, escribió Álvarez en sus redes sociales.

El periodista, reconocido con el premio Don Quijote, agregó que un rato explicará los detalles de lo sucedido. También recordó que el régimen había dispuesto el mismo destino a otros cubanos y cubanas que se le oponen. “Siento que compartir en este momento el destino de dos mujeres como Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola justifica mi vida. Quiero creer que he ido al límite en el enfrentamiento a la injusticia directa que durante décadas ha subyugado a mi país”.

Una práctica común

El 25 de junio, la activista cívica y exprofesora de la Universidad de La Habana, Omara Ruiz Urquiola no pudo regresar a Cuba, donde la espera su madre, anciana y sola.

A Omara en el aeropuerto de Fort Lauderdale los funcionarios de la aerolínea Southwest le comunicaran que habían recibido un correo electrónico procedente de la isla con la prohibición explícita de su entrada.

El pasado mes la opositora denunció que nuevamente fue impedida de regresar a Cuba por tercera vez desde que llegó en 2021 a Miami, para someterse a un tratamiento médico.

A inicios de este año, la activista y miembro del Movimiento San Isidro Anamely Ramos tampoco pudo abordar un vuelo de la aerolínea American Airlines entre Miami y Cuba, después de que las autoridades de su país rechazaran su ingreso a la isla.

