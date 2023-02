La Habana, Cuba. La opositora cubana Evelyn Pineda Concepción, portadora de VIH ((virus de la inmunodeficiencia humana), denunció a CubaNet que el régimen cubano ha vuelto a negarle atención médica.

“Llevo 19 días con este proceso infeccioso me siento muy mal y no puedo comer. Estoy débil debido a la inflamación que tengo en los ganglios porque es muy doloroso” detalló la activista.

El pasado 10 de febrero de 2023, Pineda Concepción acudió al Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez (La Benéfica) en busca de atención médica producto de una inflamación en los ganglios, muy visibles, en las axilas. Sin embargo, el doctor que la atendió la envió de vuelta casa.

“El médico que estaba allí (cuerpo de guardia) me dijo que no se me podía drenar, ni se me podían operar los ganglios porque no tenían recursos. Dijeron que no tenían bisturí, ni guantes, que me fuera para el Calixto García; pero cuando llegué allí me dijeron que tampoco me podían operar porque yo no pertenecía a ese hospital” detalló la opositora.

Aunque en Cuba las personas pueden recibir atención médica de urgencia en cualquier centro hospitalario, las consultas especializadas tienen otro procedimiento. Estas deben ser mediante un turno otorgado con anterioridad, los cuales pueden tardar meses. Además, solo pueden acudir al hospital correspondiente a su municipio de residencia y área de salud.

De acuerdo con Pineda Concepción, entre las sugerencias de los médicos que la atendieron estuvo la de encontrar por su cuenta un cirujano que la operara. “A pesar de explicarle mi patología de base: que soy paciente de VIH hace 18 años, me mandaron a que me buscara un médico” denunció la joven opositora.

Ante esta disyuntiva, en la noche del jueves Pineda Concepción se plantó frente a su hogar, junto a familiares y opositores, con un cartel mediante el cual exigía un médico y un hospital donde se le pudiera realizar la intervención quirúrgica de los ganglios; y así acabar con su martirio.

“Donde está la potencia médica de Cuba. Necesito un cirujano y un hospital que me operen. Libertad, Patria y Vida. No más represión” se podía leer en el cartel según una foto entregada a Cubanet por la entrevistada.

“Yo me planté sobre las 9 de la noche con el cartel, y entre las 11 y las 12 aparecieron dos oficiales de la Seguridad del Estado, que nunca había visto. Me arrancaron el cartel y me lo tiraron para el medio de la calle incluso, amenazándome con que me iban a llevar para la unidad”, denunció la joven.

Además, los represores llamaron a un auto policial para intimidar a la activista. Estos uniformados amenazaron con golpear y arrestar a la joven, y así obligarla a abandonar su protesta.

“Cuando llegó el patrullero se bajó el policía con el bastón en la mano, amenazándome y pidiéndome el carnet (de identidad). Me fue para arriba con el bastón dos veces…pero se aconsejó, (solo) rompió el cartel y se lo llevó”, precisó Pineda Concepción.

Hasta el momento de redactar esta nota las autoridades aún no le habían brindado atención médica a Evelyn.

En marzo de 2022 la activista del Movimiento de Opositores por una Nueva Republica (MONR) denunció en entrevista con CubaNet como las carencias del sistema de salud cubano le impidieron recibir tratamiento para la neumonía bacteriana que había adquirido.

Un año antes, Evelyn también compartió con este medio que su bebé habría quedado infectado de VIH, debido a varias negligencias médicas durante el parto.

