Ciudad de México, México.- El periodista oficialista y crítico de cine Rolando Pérez Betancourt, recordado por conducir durante años el programa La Séptima Puerta, falleció este sábado en La Habana a los 77 años, informó el diario Granma.

Pérez Betancourt aunque tuvo una trayectoria de seis décadas dentro del sistema de propaganda oficial fue más conocido luego de que empezara a conducir cada viernes el programa televisivo “La séptima puerta”.

“A mí la televisión realmente nunca me gustó. Yo no soy un hombre de la televisión, no es mi medio. Prefiero sentarme delante de un teclado, que es donde me gusta pensar. Me vinieron a buscar del ICRT. Puse una condición que nunca ha sido cumplida: que el programa no saliera después de las diez de la noche, uno de los grandes problemas que tiene hoy día. La gente ve mi comentario, ve una parte de película, pero no ve el filme. Luego me llaman por teléfono para preguntarme en qué se acabó la película. Pero la televisión me ha posibilitado ser un alfabetizador del gusto”, dijo en una entrevista con Cubaperiodistas, publicada en 2018.

Rolando nació en septiembre de 1945 y se graduó de periodismo por la Universidad de La Habana en 1973. Aunque anteriormente había trabajado como tipógrafo y luego como reportero. Después del triunfo de la revolución fue uno de los pilares del ecosistema de propaganda oficial que exterminó la prensa en Cuba.

En 1965, participó en la fundación del periódico Granma tras la fusión de “Hoy” y “Revolución”. En dicho diario publicó periódicamente durante décadas, mayormente artículos del séptimo arte. Desde 1973 mantuvo una columna de opinión y crítica de cine llamada “Crónica de un espectador”, donde abordó diferentes fenómenos relacionados con la cinematografía cubana e internacional.

“Su obra crítica y periodística constituye un legado que, junto al de otros grandes de la profesión, acompañará el quehacer de las nuevas generaciones de reporteros”, precisa Granma.

El crítico también fue siempre fiel a la dictadura de la isla que controla todos los medios de comunicación. Tal postura la evidenció más de una vez en sus artículos de opinión.

El 25 de enero de 2019 el portal digital Cubadebate publicó el artículo “Perennes incomodados”, del reconocido vocero. El texto hacía referencia a quienes rechazaban la campaña del régimen para la aprobación de la nueva Constitución y además de cuestionarlos, aseguraba que eran visibles los avances progresivos en la Isla.

En la televisión, Pérez Betancourt también condujo y escribió “Tanda del Domingo” y “Noche de Cine”.

Por su trayectoria recibió el Premio Nacional de Periodismo José Martí (2007), el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro (1999) y la Distinción por la Cultura Nacional.

