AREQUIPA, Perú – Johana Tablada, subdirectora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) en Cuba, rechazó la presunta relación de Rusia con los incidentes del llamado “Síndrome de La Habana”, calificándola como una “operación política” y de “propaganda”.

La funcionaria cubana ofreció declaraciones a The Associated Press, tras la difusión de la investigación de un año realizada por The Insider, Der Spiegel y el programa de CBS 60 Minutes.

“La reacción nuestra es de preocupación. Trata de presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, aún cuando no se ponga a Cuba como el supuesto principal actor, pone a territorio cubano como la plaza que se presta para que potencias extranjeras puedan hacer actos contra Estados Unidos”, dijo Tablada.

El “Síndrome de La Habana” recibe su nombre por haberse detectado en la capital cubana los primeros casos, en 2016. El personal estadounidense afectado por el síndrome, incluido el personal de la Casa Blanca, la CIA y el FBI, ha experimentado síntomas como mareos, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse y un sonido intenso y doloroso en los oídos.

Se han registrado más de 1.000 informes sobre esta misteriosa dolencia, y decenas de casos todavía se consideran oficialmente inexplicables.

“El síndrome de La Habana no existe, pues no está registrado (como una enfermedad)”, sostuvo Tablada y añadió que “verdaderamente ha sido un síndrome de Washington desde el inicio”, a pesar de que el Gobierno de EE.UU. ha reiterado su confianza en la conclusión a la que arribó su propio servicio de inteligencia.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) afirmó en un informe de 2023 que era improbable que los síntomas experimentados por los empleados estadounidenses se debieran al ataque de un adversario. En contraste, la reciente publicación periodística de los tres medios puso en tela de juicio ese informe.

Según la nueva investigación, miembros de una unidad de la inteligencia militar rusa (GRU) conocida como 29155 habían sido localizados en lugares y momentos donde se registraron incidentes “de salud anómalos”.

Asimismo, el reporte alega que agentes de dicha unidad de inteligencia militar pueden haber apuntado a los cerebros de diplomáticos estadounidenses con armas de “energía dirigida”.

Las declaraciones de Tablada se suman a las del vice titular del MINREX, Carlos Fernández de Cossío, quien este lunes describió los hallazgos de los medios en su cuenta de la red social X como “una operación de desinformación”.

Por su parte, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez pidió “las más altas consecuencias” para el régimen cubano por su presunta implicación en el Síndrome de La Habana.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.