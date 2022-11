CDMX, México. –El Confidencial de España, uno de los medios de investigación de ese país, publicó un reportaje sobre la mayor crisis migratoria de Cuba y las diferentes rutas para migrar que usan los cubanos con el afán de salir de la isla.

El texto explica cómo la migración cubana ha entendido (y padecido) los riesgos que viven los migrantes que intenta llegar a Estados Unidos, huyendo de sus países por la crisis económica, la falta de oportunidades, y de libertad, como es el caso de la isla.

Las personas que llegan de Cuba a Nicaragua no solo tienen que recorrer los más de 3 mil kilómetros que separan a la dictadurana ortegista de Estados Unidos, sino también un camino lleno de cárteles de la droga, crimen organizado, detenciones policiales. Además sufren extorsiones de las autoridades de los países latinoamericanos que tienen que cruzar, señala el reportaje elaborado por Alfredo Herrera Sánchez.

El reportaje de El Confidencial titulado “Una isla a la fuga: ‘Es como vivir en una película de narcos y traficantes” narra la travesía de Sayris Morales Leal, 26 años, y licenciada en Periodismo.

“Irme de Cuba no fue una decisión de último momento —explica Sayris—, aunque tengo que admitir que la situación que se vive en el país fue un factor importante. Yo lo tenía decidido hace al menos ocho años. El problema es que no contaba con los recursos, ni la vía para hacer ese sueño realidad”.

Sayri parte de su viaje lo hizo en un remolque con otros cubanos. Asegura que al principio dudó pero que los coyotes, como se le llama coloquialmente a los traficantes de personas en México, no dieron otra opción. “¡Todo el mundo irá ahí, y si no quieren se quedan!, nos gritaron… y aunque no nos gustó la idea del remolque había que subirse. Como a los 45 minutos de viaje sentimos un estruendo muy grande y un olor a gasolina que no entendíamos qué era. Después, como a la hora y media o dos, el tráiler paró. Nos dijeron que se había roto y que pronto seguiríamos en otro”, narró a El Confidencial.

El actual auge migratorio está condicionado por una maniobra de La Habana, asegura el reportaje. “El 22 de noviembre de 2021, el Gobierno de Nicaragua anunció que suspendía el requisito de visa para la entrada de los cubanos a su territorio”. Esto provocó que miles de personas decidieran irse de la mayor de las Antillas a finales de 2020. Cifra que no ha dejado de crecer como muestran los números de las autoridades mexicanas publicadas por Cubanet. A la par, también han aumentado las protestas en la isla.

Según el medio español, “las autoridades cubanas han lidiado con estas crisis abriendo fronteras para que todo el que no esté a gusto se vaya”. Además recuerda que la estrategia la practicó en “1965, a través del puerto de Boca de Camarioca (5.000 cubanos)” y en 1980, con el éxodo del Mariel (125.000)”.

España como destino

El reportaje también se hace eco de los migrantes cubanos que por diversas vías, pero especialmente Rusia, llegan a España con el sueño de ser legalizados y poder reiniciar su vida.

Para ello, entrevistan a un hombre que asegura que decidió emigrar por el “impacto de la Tarea Ordenamiento (reforma financiera), iniciada por el Gobierno comunista en enero de 2021”.

“Yo ganaba 300 CUC al mes en una pequeña empresa privada y el Ordenamiento me jodió. Empezó la inflación y el poder de compra disminuyó, además todo se compraba en divisa, moneda que ni yo ni nadie gana en Cuba”, dice el joven que el sitio identifica con el nombre de Gonzalo.

Cuba recibió entre 2010 y 2021, 8.059 visados españoles. Según los datos recopilados por el diario, 1.230 eran por estudios. Los beneficiados de estos últimos por lo general “son jóvenes graduados de universidad que suelen pagar escuelas privadas para gestionar una salida hacia Europa. En octubre de 2020 fue reemplazado gran parte del personal de la Embajada de España en La Habana. A partir de ahí los visados de estudios comenzaron a denegarse masivamente, aunque los solicitantes presentaran todos los requerimientos necesarios”, afirma El Confidencial. Otra ruta de escape que va cerrando.

Los balseros

El diario español, famoso por develar los negocios de Gerard Piqué con la dictadura Saudí, también se hace eco de una de las formas más peligrosas de viajar desde Cuba hasta la Florida: las balsas caseras que construyen para salir de la isla de forma ilegal.

“El 16 y 19 de noviembre, hubo dos naufragios de balseros cubanos en el estrecho de Florida. Murieron seis, 20 quedaron desaparecidos y solo diez sobrevivieron. Las víctimas mortales son prácticamente imposibles de cuantificar porque la mayoría de los cuerpos no se recuperan”.

Actualmente el gobierno de Estados Unidos regresa gran parte de los balseros detenidos a Cuba. Por su parte, la dictadura de la isla junto a su aparato de propaganda y grupos de influencia siguen culpando a Estados Unidos de este tipo de migración; a pesar que el expresidente Barack Obama eliminó la política conocida como “pies secos, pies mojados” . Después de este anuncio, el número de balseros cubanos interceptados en el mar disminuyó drásticamente hasta que llegó la actual crisis, que ha estado acompañada de represión para quienes se atrevan a disentir o protestar.

El crimen organizado mexicano controla la ruta

Según el reportaje, la parte más sencilla de migrar por tierra es llegar a Nicaragua. Cuando se llega a Honduras empiezan los peligros y retos, en Nicaragua solo es pagar a las autoridades por dejarte pasar.

“Es una locura porque llegas y te bajas del autobús, te recogen unos coches tipo película de Rápido y Furioso que no sabes ni de donde salieron. Ellos (los coyotes) te dicen una clave para que te recojan. Esos coches van a una velocidad espantosa y te pasan de uno a otro sucesivamente. Esta parte de la travesía tiene una coordinación muy minuciosa. Todo está listo, no hay espera, es bájate de una cosa y móntate en otra. Es impactante porque uno no está acostumbrado a nada de eso. Es como estar en una película de narcos, de traficantes. Un filme de acción ni siquiera se acerca a la realidad por la adrenalina, la experiencia del miedo. Siempre estás rezando para que la policía no te coja porque no todos los turnos se pueden pagar, solo son los que tengan acuerdos con los coyotes”, dijo la graduada de periodismo a El Confidencial.

Llegando a México todo se complica. Los coyotes centroamericanos tiene que acatar las órdenes y estructuras de los cárteles de la droga mexicana.

“Allí el negocio de los coyotes no es con la policía sino con los cárteles —explica la periodista cubana—. En México los coyotes ni siquiera mandan, los cárteles tienen la última palabra. México es muy grande, es como cruzar esos tres países que pasaste (Nicaragua, Honduras y Guatemala), dos o tres veces más. Allí no es como los demás países que está la policía y la migra. En México está la policía, el ejército, fiscalía, migración… Las fuerzas de seguridad son mucho más grandes, por eso existen mayores posibilidades de ser detenido. Además, desde allí sí hay devolución (deportación) para Cuba”.

Sayri fue detenida en México y trasladada a Tapachula. Después de lograr su liberación volvió a retomar camino hacia Estados Unidos. Finalmente logró cruzar por el Río Bravo.

“Cuando llegó el momento de cruzar el río Bravo yo no daba pie. Al principio el agua me daba por la cintura, pero mientras avanzaba, me tapaba. Tampoco podía nadar porque había corriente. Lo que hice fue aguantarme de un muchacho para poder continuar. Cuando crucé, me cambié de ropa, llamé a la familia y buscamos a la patrulla fronteriza para que nos procesaran”.

El reportaje de El Confidencial señala que la cubana tardó 51 días en llegar a Estados Unidos y gastó 9 mil dólares. Ella asegura que solo quiere “vivir, quiero vivir, no sobrevivir. En Cuba el Gobierno tiene un lema que dice: resistir es vencer, pero ¿hasta cuándo hay que resistir y a costa de qué?…Nadie debe vivir resistiendo”.

