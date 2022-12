CDMX, México-Este 4 de diciembre el preso político Luis Robles Elizástigui cumple dos años de injusta condena, por manifestarse pacíficamente con un cartel en el Boulevard de San Rafael, en La Habana Vieja. El joven solo pedía libertad para Cuba, no más represión y la excarcelación del rapero contestatario Denis Solís.

“Han sido dos años injustos. No me arrepiento de haber salido ese día. La libertad de expresión es un derecho. Cada persona tiene el derecho de pensar como quiera y expresar lo que siente sin temor a que nadie lo reprima”, dijo a CubaNet a través de una llamada telefónica desde la prisión de máxima seguridad Combinado del Este. Allí cumple una sanción de cinco años de privación de libertad.

Luis Robles, quien cumplió 30 años el pasado 2 de diciembre (fecha en la que también celebró su onomástico el activista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara), fue sancionado por los supuestos delitos de propaganda enemiga (artículo 103 del antiguo Código Penal cubano) y desobediencia (artículo 147).

“Lo más duro en estos dos años preso ha sido estar lejos de mi familia, de la gente que uno quiere, separado de mi hijo. Lo otro han sido los problemas que he tenido con la policía, los maltratos, las celdas de castigo injustas”, aseguró a este medio.

¿Por qué Luis Robles salió con un cartel?

El pasado mes de marzo Luis Robles, el joven de la pancarta, explicaba a través de una misiva los motivos por los cuales se manifestó el 4 de diciembre de 2020, en el céntrico Boulevard de San Rafael. Según explicó en la carta, “para que el miedo y la censura no sigan gobernando en la sociedad cubana”, porque quiere que las calles de su país “sean para todos y no solo para los comunistas” y porque sueña “vivir en un país con democracia”.

El joven guantanamero ha sido víctima de tratos crueles y degradantes dentro de prisión, tanto por los guardias del penal como por los propios reclusos. Ha sido desnudado y fotografiado; golpeado y sometido a régimen de aislamiento en celdas de castigo. Además lo han sacado de la compañía en la madrugada con las chaquiras (esposas en los pies) y lo han dejado encerrado durante horas en una oficina.

“Después que vine preso vi que era real todo lo que se decía de este régimen, que es injusto, que reprime a la gente por su manera de pensar, lo he descubierto por mí mismo. Es real que este es un régimen represivo”, expresó.

Además de los malos tratos comunicados por el propio Robles, tanto Landy Fernández, su hermano, como Yindra Elizástigui Jardines, su madre, han denunciado constantemente la situación del preso político y no se han cansado de pedir su libertad.

Recientemente Elizástigui Jardines reveló a CubaNet cómo a Luis le están negando la promoción a un régimen de mínima severidad, un derecho estipulado en el Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano, por realizar “tres llamadas internacionales denunciando mentiras”, según le manifestó a Yindra el oficial Aramís, jefe en funciones en la prisión.

La madre ha denunciado también, amenazas que ha recibido él por parte de un preso común y el peligro que existe en que sea encausado por delitos comunes y lo condenen a más años. Además, ha declarado cómo teme por su salud debido a la falta de atención médica de la que es víctima en el Combinado del Este.

“Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero en realidad yo no espero algo bueno de este régimen porque ellos me ven como un enemigo y no creo que vayan a tener ningún tipo de concesión. Aún así tengo esperanzas de que algo suceda y no tener que cumplir los cinco años a los que me han condenado”, expresó finalmente Luis Robles, reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia.

