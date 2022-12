CDMX, México.-Lionel Scaloni debía ser un técnico temporal, un interino mientras se buscaba el sustituto correcto para Jorge Sampaoli, el técnico con el que Argentina no avanzó de octavos en el mundial pasado y que por eso fue desechado. El papel de Scaloni, que en ese entonces apenas tenía 40 años, no podía ser otro que el de un personaje menor en esta historia.

El fogueo de este Lionel se resumía a dirigir a niños en un club de barrio y luego la Sub-20 para disputar el torneo de L’Alcudia (torneo que ganó). Pablo Aimar y Walter Samuel fueron sus asistentes entonces y hoy siguen con él en el equipo grande

¿Cómo un país donde se respira, come y bebe fútbol aceptaría un técnico sin experiencia? Pasaron algunos meses y “el elegido”, el que debería sustituir a Lionel no apareció. Así que los federativos de la nación decidieron darle un chance y ver qué tal resultaba. En definitiva durante su período de interino no la había hecho mal: jugó cuatro amistosos, de los cuales ganó tres (Guatemala, Irak y México), empató uno (Colombia), mientras que perdió otro (Brasil).

Aún así tuvo muchos detractores. El mismísimo Diego Armando Maradona se opuso a que le diesen un contrato como el técnico de cara al mundial. Les dijo que estaban “locos”, que un novato no podía con la Albiceleste.

“Scaloni es un gran muchacho, pero no puede dirigir ni el tráfico”, señaló el histórico goleador argentino.

Scaloni había pisado las canchas como jugador por 20 años, jugando 522 partidos a nivel de clubes. En Europa, donde desarrolló casi toda su carrera, el argentino se desempeñó como defensa y centrocampista derecho. Llegó a levantar una Liga Española, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Pero su experiencia se limitaba al rol del jugador, no era un director técnico y los apasionados hinchas se le echaron en cara.

Pero a golpe de resultados el joven director fue disipando las dudas. Scaloni salió victorioso del imponente Maracaná y le ganó a Brasil la Copa América. El primer torneo importante que la selección de azul y blanco conquistó en 28 años fue bajo su dirección. Luego empezó un proceso de renovación en el equipo que le resultó bien.

Bajo su dirección, Argentina tuvo una racha de 36 victorias consecutivas. En las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, consiguió 11 victorias, seis empates y cero derrotas.

Dentro y fuera de la cancha logró armar un equipo unido y que lo respetaba y confiaba en sus decisiones.

Rodrigo de Paul, el centrocampista albiceleste, resumió así la confianza que tenían en su entrenador.

“Si ahora son las 10 de la mañana y Scaloni nos dice buenas noches, para nosotros es de noche”, dijo contundente.

“Es un entrenador moderno, con perfil propio, sin etiquetas ni rótulos, que en su versatilidad se alimenta de las diferentes doctrinas del fútbol argentino”, escribió recientemente en El País, el periodista Andrés Burgo. “Resume muchos estilos en uno: el protagonismo de Menotti, el pragmatismo de Bilardo y su experiencia con José Pekerman y Marcelo Bielsa, los técnicos que dirigieron al propio Scaloni y a sus colaboradores”.

Cuatro años después de tomar la dirección de la Albiceleste, Lionel Scaloni, el director más joven que viajó a Qatar, es el tercer técnico argentino que gana un Mundial. Scaloni, del que muchos dudaron, ahora es el segundo Lionel más amado de Argentina.

