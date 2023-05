Ciudad de México, México-. El humorista Limay Blanco recién entregó la vivienda número 20 a una familia vulnerable. En esta ocasión los beneficiados fueron una joven madre y su bebé recién nacido.

La familia ahora no tendrá solo un techo, sino que el artista procuró comprar los equipos electrodomésticos, muebles y utensilios indispensables en una casa. Blanco ha podido ayudar a la madre soltera gracias a las donaciones recibidas por su ministerio religioso “Cristo cambia vidas”.

Un video difundido en su canal de Youtube muestran cuando la joven con su bebé en brazos llega al lugar y es recibida por todos los vecinos.

“Yo estuve rodando cinco años por una mala decisión que tomó mi mamá y cuando salí embarazada realmente no sabía qué iba a ser de mi niño y de mí porque no tenía absolutamente nada para darle, y si me lo sacaba me quedaba estéril. O sea, que era sí o sí. Jamás me imaginé que cuando yo saliera del hospital iba a tener esta bendición”, dijo la joven identificada como Betty.

En un video anterior difundido por Limay, la joven contó que su mamá murió cuando ella era una adolescente y que quedó en la calle. Para ayudarla unas primas de su madre la acogieron un par de años. Desde entonces ha estado viviendo donde la reciban por caridad.

“Muchísimas gracias a todo el que hizo esto posible, gracias a todo el que puso un peso, a todo el que puso una cuchara .Muchísimas gracias de corazón”, añadió la muchacha que aclaró que el padre de su bebé se desentendió de él y ni siquiera lo reconoció legalmente.

Recientemente Blanco anunció que las ganancias de su espectáculo en el Café Cristal del municipio Cotorro serían destinadas a comprar la vivienda número 21, de un total de cien que se ha propuesto entregar a familias vulnerables.

En esta ocasión pretende ayudar a una madre de tres niños que vive en un cuarto prestado sin condiciones.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.